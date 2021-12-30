Владельцам машин в ледяных «шубах» посоветовали взять справки у синоптика

Людям, чьи автомобили прибыли во Владивосток из Южной Кореи в панцире из толстого слоя льда, предложили взять у синоптиков справку, подтверждающую, что транспортные средства повредила стихия. За счет нее они смогут добиться компенсации.



Как сообщает РИА Новости 30 декабря со ссылкой на Примгидромет, документы со сведениями о «быстром обледенении» помогут при возмещении ущербов и легитимны при предъявлении в страховых компаниях и судебных органах.



«Для оформления справки необходимо заполнить заявку на сайте www.primgidromet.ru в разделе "Услуги" — "Порядок получения информации о погодных условиях по запросу"», — поделились синоптики.

