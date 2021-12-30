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Владельцам машин в ледяных «шубах» посоветовали взять справки у синоптика

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Людям, чьи автомобили прибыли во Владивосток из Южной Кореи в панцире из толстого слоя льда, предложили взять у синоптиков справку, подтверждающую, что транспортные средства повредила стихия. За счет нее они смогут добиться компенсации.

Как сообщает РИА Новости 30 декабря со ссылкой на Примгидромет, документы со сведениями о «быстром обледенении» помогут при возмещении ущербов и легитимны при предъявлении в страховых компаниях и судебных органах.

«Для оформления справки необходимо заполнить заявку на сайте www.primgidromet.ru в разделе "Услуги" — "Порядок получения информации о погодных условиях по запросу"», — поделились синоптики.

В начале недели из-за аномального похолодания в Приморье объявили штормовое предупреждение. Кроме того, в акватории Японского моря усилился ветер и поднялась волна, что и ускорило обледенение судов. Многие из заледеневших машин, оказавшихся на палубе, наверняка повреждены.

В социальных сетях распространяются фото и видео с последствиями морозного путешествия автомобилей в Россию. В салоне одного из таких с подлокотников сидений свисают сосульки, кое-где отсутствуют стекла.

«Фонтанка» писала, что в порт Владивостока прибыло судно Sun Rio из Южной Кореи с машинами, которые покрыл толстый слой льда. Угадать марку транспортного средства даже истинному знатоку в тот момент оказалось бы не по силам.

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Комментарии (4)

ost-21
С автовазом такое бы точно не случилось.
Alex_77
Прули. Не жалко. 😆
Kilrathi
Н-да: а справки о зиме попавшим в ДТП на летней резине тоже брать?
Про опасность обледенения сообщалось, да и вообще это там обычное явление. Нет, захотели побыстрее и подешевле. Вряд ли страховые без суда сдадутся (если, конечно, страховка была, ибо, если не хватило денег даже на перевозку в трюме...).
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