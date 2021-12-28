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В порт Владивостока прибыло судно с машинами из Южной Кореи. Толстый слой льда изменил их до неузнаваемости

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В порт Владивостока прибыло судно Sun Rio с машинами, которые напоминают коробки с полуфабрикатами, оставленные в морозильной камере на пару недель. Толстый слой льда покрыл подержанные автомобили, привезенные из Южной Кореи.

Судя по фотографиям, распространившимся в социальных сетях, угадать марку транспортного средства даже истинному знатоку будет крайне сложно. Корабль хорошо заметно с берега, что дает случайным горожанам возможность сфотографировать своеобразный груз и сделать видеозаписи.

«Комплектация ultra snow, северная, теплая», — шутливо прокомментировал увиденное человек за кадром.

Автор: «Новости. Как есть» / vk.com

Как сообщает портал vl.ru, судно, на котором прибыли машины, было построено в Японии в 1991 году. Капитан дальнего плавания Петр Осичанский объяснил, что в ледяной корке нет ничего удивительного — на дворе декабрь, а в море сильное волнение и ветер.

По словам другого собеседника издания, зимой автомобили нередко приходят в таком состоянии. Перед разгрузкой морякам приходится сбивать лед. Используются реагенты, пожарные гидранты и в некоторых случаях даже лом. Случается, что транспортные средства повреждают.

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Комментарии (3)

aprahka
Автомобильная заморозка.Сколько за килограмм?
dedmoroz_5e4d8827384c2
нормальный хозяин своё авто в 20-ф. контейнер запакует)
Cashmare
филе автомобильное морское в глазури
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