В порт Владивостока прибыло судно с машинами из Южной Кореи. Толстый слой льда изменил их до неузнаваемости

В порт Владивостока прибыло судно Sun Rio с машинами, которые напоминают коробки с полуфабрикатами, оставленные в морозильной камере на пару недель. Толстый слой льда покрыл подержанные автомобили, привезенные из Южной Кореи.



Судя по фотографиям, распространившимся в социальных сетях, угадать марку транспортного средства даже истинному знатоку будет крайне сложно. Корабль хорошо заметно с берега, что дает случайным горожанам возможность сфотографировать своеобразный груз и сделать видеозаписи.

