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Бывший глава СК по Кузбассу приговорён к 10 годам колонии за вымогательство

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Центральный районный суд города Кемерово огласил приговор признанному виновным в вымогательстве бывшему начальнику следственного управления СК РФ по Кузбассу Сергею Калинкину. Он получил 10 лет строгого режима по делу об акциях шахты «Разрез «Инской». Помимо вымогательства, Калинкину вменили превышение должностных полномочий и получение взятки. Об этом 30 декабря сообщает ТАСС.

«Признать виновным, <…> назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 8 млн рублей, лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях и организациях, сроком на четыре года», — сказал судья, оглашая приговор.

Также проходившие по уголовному делу в качестве обвиняемых бывшие заместители губернатора Кузбасса Алексей Иванов и Александр Данильченко, в свою очередь, признаны виновными в вымогательстве акций. Их приговорили к 6 и 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима соответственно.

Уголовное дело о вымогательстве 51 % акций АО «Разрез «Инской» против главы управления СКР по Кузбассу Сергея Калинкина, двух его подчиненных, а также вице-губернаторов региона Алексея Иванова и Александра Данильченко было возбуждено в ноябре 2016 года. Также по делу проходили начальник департамента административных органов Кемеровской области Елена Троицкая, учредитель компании «ПТК Уголь» Александр Щукин, его доверенное лицо Геннадий Вернигор, замглавы одного из отделов СУСК Сергей Крюков и старший следователь Артемий Шевелев. Подробнее об этом деле читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

AKM
Удивительно не то, что глава СК брал взятки (а кто там не берёт?), а то, что посадили. Не поделился? Или, наоборот, нашли единственного, кто не брал, и посадили, чтобы не мешал остальным?
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