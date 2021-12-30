Бывший глава СК по Кузбассу приговорён к 10 годам колонии за вымогательство

Центральный районный суд города Кемерово огласил приговор признанному виновным в вымогательстве бывшему начальнику следственного управления СК РФ по Кузбассу Сергею Калинкину. Он получил 10 лет строгого режима по делу об акциях шахты «Разрез «Инской». Помимо вымогательства, Калинкину вменили превышение должностных полномочий и получение взятки. Об этом 30 декабря сообщает ТАСС.



«Признать виновным, <…> назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 8 млн рублей, лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях и организациях, сроком на четыре года», — сказал судья, оглашая приговор.

