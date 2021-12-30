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СК показывает, как накануне убийства семьи в Канске отец покупает нож

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Убийство детей и женщины в Канске (Красноярский край) могло быть спланировано заранее. Такое предположение сделали следователи, выяснив, что перед трагедией глава семьи купил в магазине нож.

Кадр из видео СК
Кадр из видео СК
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«В результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий в одном из магазинов города Канска изъята видеозапись, на которой зафиксировано как 26 декабря 2021 года мужчина приобрел нож, впоследствии обнаруженный на месте происшествия, что может свидетельствовать о заранее спланированном им преступлении», — отмечается в сообщении регионального ГСУ СК.

ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия

Впрочем, следствие по-прежнему рассматривает несколько версий произошедшего. Основная — убийство женщины и детей мужчиной и его последующий суицид.

Напомним, утром 27 декабря в Канске в квартире были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней жены, их 11-летнего сына и 7-летней дочери. Супруги разводились, жили отдельно. СМИ писали, что осенью муж напал на жену, после чего она пряталась от него. Уголовное дело расследуется по пунктам «а», «в» части 2 стати 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего).

Кадр из видео СК
Кадр из видео СК

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Комментарии (1)

263376721
срочно законопроект в думу о запрете продажи ножей. мужчинам в стадии развода
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