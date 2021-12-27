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«В доме всё аккуратно, видно, что к школе готовились». СК показал квартиру в Канске, где погибла семья

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Фото: krk.sledcom.ru/news
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Следственный комитет показывает видео из квартиры в Канске, где погибли четыре человека: двое детей и их родители. Тела утром 27 декабря нашла бабушка, мать убитой женщины. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего.

Как сообщает СК РФ, погибшие — 38-летний мужчина, его 35-летняя жена, их 11-летний сын и 7-летняя дочь. Супруги вместе не проживали, между ними длился бракоразводный процесс. 26 декабря мужчина пришёл к ним, чтобы навестить детей. Утром всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины.

«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи, после чего мужчина свел счеты с жизнью», — отмечается в сообщении.

NGS24.RU пишет, что, по данным полиции, глава семейства Николай Куропаткин в октябре избил свою жену. Она написала на него заявление, и мировой судья приговорил его к штрафу в размере 5 тысяч рублей. После этого она с детьми сбежала от него, сняла квартиру, чтобы спрятаться. Но он их нашёл.

«Характеристики по семье положительные, дети учились в лицее, в доме всё аккуратно, видно, что к школе готовились», — рассказал глава краевой полиции Александр Речицкий журналистам.

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего).

Фото: krk.sledcom.ru/news

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Комментарии (8)

Pilat
Да причё
Oleg_I
А где комментаторы "довела, стерва, мужика"?
AndrewBarsik
После таких событий необходимо объявлять траур. Каждая насильственная смерть ребёнка - общенациональная трагедия, причины и истоки которой должны подробно исследоваться, чтобы не допускать повторения.
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