Двое детей и двое взрослых найдены мёртвыми в Канске

Как сообщает региональное ГСУ СК , у погибших есть колото-резаные раны. Как пишет NGS24.RU , убийца бил по всему телу, куда попадёт. По предварительным данным издания, это члены одной семьи, которая находилась в бракоразводном процессе, в город они переехали недавно. Детям было 7 и 11 лет. Первоначальная информация о том, что убитый мужчина — дедушка детей, не подтвердилась. В СК говорят, что обнаруженное тело принадлежит молодому мужчине.

В городе Канске (Красноярский край) в квартире на улице Эдемана нашли тела четырёх погибших: женщины, мужчины и двух детей.

По информации «Известий», жена хотела развестись с супругом и забрать 11-летнего сына и 7-летнюю дочь. В ночь убийства соседка слышала громкую ругань. Когда всё стихло, она заметила, что дверь в квартире приоткрыта, вошла и нашла погибших. По одной из версий, мужчина зарезал свою жену и детей, а затем покончил жизнь самоубийством.



Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии). «Выполняется комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — отмечается в сообщении ГСУ.

