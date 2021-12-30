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Чижик-пыжик в центре Петербурга стал новогодним, и у него теперь есть друзья

Накануне Нового года в Петербурге начинают происходить маленькие чудеса.

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Бронзовый Чижик-пыжик на Фонтанке у моста рядом с Инженерным замком подготовился к встрече Нового года. На голове у него появился колпачок, как у Санта-Клауса, а вокруг — ёлочка, игрушки, медведь и сразу два снеговика. И всё это — в новогодней подсветке. Об этом 30 декабря «Фонтанке» рассказал читатель Александр, гулявший ночью по центру города.

Фото: Александр Спиридонов
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Горожане любят птичку и уже не раз украшали или утепляли её. Например, в ноябре Чижика укутали варежками и шарфом.

Во время прогулки Александр встретил светящегося медведя с елью и ещё в одном месте — на берегу Невы.

Фото: Александр Спиридонов
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Фото: Александр Спиридонов
Фото: Александр Спиридонов

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Комментарии (1)

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Депортируйте авторов этого перформанса по месту недавнего их проживания - в деревню Грязенять Смоленской области.
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