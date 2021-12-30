Чижик-пыжик в центре Петербурга стал новогодним, и у него теперь есть друзья

Бронзовый Чижик-пыжик на Фонтанке у моста рядом с Инженерным замком подготовился к встрече Нового года. На голове у него появился колпачок, как у Санта-Клауса, а вокруг — ёлочка, игрушки, медведь и сразу два снеговика. И всё это — в новогодней подсветке. Об этом 30 декабря «Фонтанке» рассказал читатель Александр, гулявший ночью по центру города.

Горожане любят птичку и уже не раз украшали или утепляли её. Например, в ноябре Чижика укутали варежками и шарфом.



Во время прогулки Александр встретил светящегося медведя с елью и ещё в одном месте — на берегу Невы.

