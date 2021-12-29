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РИА Новости: Молодежной сборной России по хоккею присудили поражение из-за коронавируса

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Молодежной сборной РФ по хоккею присудили техническое поражение в матче со словаками на чемпионате мира. Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Собеседник агентства уточнил, что причиной является заражение коронавирусом в российской команде. Игра должна была состояться в ночь на 30 декабря.

Ранее сообщалось об отмене матча молодежного ЧМ по хоккею Чехия — Финляндия из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков чешской сборной. Команде присудили техническое поражение.

Ранее не состоялся матч США — Швейцария. Американской сборной присудили техническое поражение (0:1) из-за двух положительных тестов на COVID-19.
Сборная России успела провести два матча на турнире. Наша команда уступила Швеции (3:6) и обыграла Швейцарию (4:2).

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Комментарии (7)

AlBerkut
Учитесь, как выигрывать надо!
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Кто первым чихнул на оппонента, тот и победил 😂😂😂
zelf
Смешно, но плакать хочется.
Питерец68
И нафига нужен чемпионат в котором 3 из 10 команд уже выбыли?
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