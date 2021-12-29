РИА Новости: Молодежной сборной России по хоккею присудили поражение из-за коронавируса

Молодежной сборной РФ по хоккею присудили техническое поражение в матче со словаками на чемпионате мира. Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.



Собеседник агентства уточнил, что причиной является заражение коронавирусом в российской команде. Игра должна была состояться в ночь на 30 декабря.



Ранее сообщалось об отмене матча молодежного ЧМ по хоккею Чехия — Финляндия из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков чешской сборной. Команде присудили техническое поражение.

