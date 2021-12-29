Коронавирус отменил еще один матч молодежного ЧМ по хоккею. Не повезло чехам

Матч молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия — Финляндия отменен. Решение принято из-за положительного теста на COVID-19 у одного из игроков чешской сборной, сообщает 29 декабря пресс-служба Международной федерации хоккея.



Встреча должна была состояться в среду. Чехии присудили техническое поражение со счетом 0:1. Сейчас команда находится на карантине.



Это уже вторая игра молодежного ЧМ в Канаде, отмененная из-за коронавируса. Ранее не состоялся матч США — Швейцария. Американской сборной присудили техническое поражение (0:1) из-за двух положительных тестов на COVID-19.

