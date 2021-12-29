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Коронавирус отменил еще один матч молодежного ЧМ по хоккею. Не повезло чехам

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Матч молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия — Финляндия отменен. Решение принято из-за положительного теста на COVID-19 у одного из игроков чешской сборной, сообщает 29 декабря пресс-служба Международной федерации хоккея.

Встреча должна была состояться в среду. Чехии присудили техническое поражение со счетом 0:1. Сейчас команда находится на карантине.

Это уже вторая игра молодежного ЧМ в Канаде, отмененная из-за коронавируса. Ранее не состоялся матч США — Швейцария. Американской сборной присудили техническое поражение (0:1) из-за двух положительных тестов на COVID-19.

Сборная России успела провести два матча на турнире. Наша команда уступила Швеции (3:6) и обыграла Швейцарию (4:2). Следующая игра россиян состоится 30 декабря против Словакии.

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Комментарии (2)

zelf
Так нарисуйте итог ЧМ на бумаге. А ребята пусть по домам едут. Хоть Новый год дома встретят, а то всё игры-сборы.
xepnuminu
вот ведь клоуны.
"такой хоккей нам не нужен" !
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