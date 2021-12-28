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Матч молодежного чемпионата мира по хоккею США — Швейцария отменен из-за коронавируса

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Матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею США — Швейцария отменен. Как сообщили организаторы 28 декабря, это произошло из-за двух положительных тестов на коронавирус в американской команде.

Согласно регламенту, США получили техническое поражение со счётом 0:1.

Американцы и швейцарцы играют в одной группе с Россией, Швецией и Словакией. Игра России и США должна пройти в ночь на 1 января.

После технического поражения США, в группе В лидирует Швеция (6 очков, 2 матча), следом идут американцы, швейцарцы и россияне (3 очка), у словаков нет баллов.

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Комментарии (1)

vader
"Согласно регламенту, США получили техническое поражение со счётом 0:1"

О как! Удобно, однако. А какие перспективы открываются, например, в образовании, арбитраже, выборах...
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