Путин забросил 7 шайб в хоккейном матче с Лукашенко в Петербурге

В Стрельне завершился хоккейный матч с участием президентов России и Белоруссии. Лидеры вышли на лед после почти трехчасовых переговоров.
Владимир Путин и Александр Лукашенко играли за «белых». Их команда разгромила «красных» со счетом 7:18.
Радио «Маяк» сообщает, что Путин забросил семь шайб, Лукашенко — две, а сын белорусского лидера Николай отличился четырьмя. Участие в игре также принимали звезды отечественного хоккея, в том числе Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Алексей Касатонов.
Президент Белоруссии прилетел в Петербург 28 декабря на неформальный саммит лидеров стран СНГ. На следующий день у него состоялась беседа с Владимиром Путиным.