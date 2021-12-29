Путин забросил 7 шайб в хоккейном матче с Лукашенко в Петербурге

В Стрельне завершился хоккейный матч с участием президентов России и Белоруссии. Лидеры вышли на лед после почти трехчасовых переговоров.



Владимир Путин и Александр Лукашенко играли за «белых». Их команда разгромила «красных» со счетом 7:18.

