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Путин забросил 7 шайб в хоккейном матче с Лукашенко в Петербурге

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В Стрельне завершился хоккейный матч с участием президентов России и Белоруссии. Лидеры вышли на лед после почти трехчасовых переговоров.

Владимир Путин и Александр Лукашенко играли за «белых». Их команда разгромила «красных» со счетом 7:18.

Радио «Маяк» сообщает, что Путин забросил семь шайб, Лукашенко — две, а сын белорусского лидера Николай отличился четырьмя. Участие в игре также принимали звезды отечественного хоккея, в том числе Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Алексей Касатонов.

Президент Белоруссии прилетел в Петербург 28 декабря на неформальный саммит лидеров стран СНГ. На следующий день у него состоялась беседа с Владимиром Путиным.

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Комментарии (18)

SERGEY111
Все ясно - 7 ярдов бакинских коммисаров не моргнув глазом российского налогоплательщика отдадим лукерию .
Денеб
Старперы-хоккеисты...... етить.......
zimirev
🤣🤣 и пробки для веселья
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