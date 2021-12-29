FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -8
73.50р83.22р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

«Не хочу вам льстить». Лукашенко в Петербурге поблагодарил Путина за поддержку

8
Печать

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Константиновском дворце в Петербурге. Глава соседней республики поблагодарил российского лидера за поддержку в «трудное санкционное время».

«Естественно, вы знаете ситуацию в Беларуси. Я вам очень благодарен, вам лично прежде всего, за то, что вы сделали для Беларуси. И за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить. Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба — вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

В ответ Владимир Путин похвалил белорусскую экономику, заявив, что, по мнению экспертов, она находится в «хорошем состоянии». Кроме того, главы государств подтвердили планы проведения совместных учений на территории Белоруссии в 2022 году.

Ранее сообщалось, что после встречи президенты сыграют в хоккей.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

ShkVAl
Мне для своих нечего чужого не жалко!!!
hal9000
Пусть белорусы хоть пожрать привезут..элементарно пожрать нечего в магазинах..от коклов недождешься теперь вообще еды..даже водки раньше кокловская всегда была отличного качества..а теперь пришлось в раковину вылить..пусть хоть белорусы привезут ченибудь поесть..у нас одна химия кругом..ни сосисок не пельменей ни соленостей ..да ниче нет..одни красочные упаковки а внутри химия одна..
VKuser2851963
голый король
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний