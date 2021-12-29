«Не хочу вам льстить». Лукашенко в Петербурге поблагодарил Путина за поддержку

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Константиновском дворце в Петербурге. Глава соседней республики поблагодарил российского лидера за поддержку в «трудное санкционное время».



«Естественно, вы знаете ситуацию в Беларуси. Я вам очень благодарен, вам лично прежде всего, за то, что вы сделали для Беларуси. И за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить. Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба — вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).