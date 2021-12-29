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В петербургской школе учителей разделили на касты. Членам «правильного» профсоюза обещали лишний выходной

Привилегии профсоюзной жизни обсуждают в Центральном районе Петербурга. Членство в близкой к руководству школы организации обещало лишний выходной для учителей. План оказался несбыточным.

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Как рассказала «Фонтанке» учитель математики из 294-й школы Марина Петрова, в конце прошлой недели в чат педагогов скинули сообщение с поздравлением членов профсоюза народного образования. Тех, кто состоит в организации, приглашали в караоке-клуб, а также на экскурсию в Музей магии. Второе мероприятие было запланировано на 11 утра 29 декабря, то в есть в рабочее время. А следующий день для членов профсоюза объявили методическим.

«Методический день — это по факту выходной, мы можем работать дома. В сообщении оговорено, что это только для членов профсоюза народного образования», — отметила Петрова. Профсоюз народного образования создан руководством школы, в него вступили не все педагоги. Также в учреждении действует ещё один профсоюз «Учитель».

Корреспондент «Фонтанки» позвонил в администрацию 294-й школы, директора не оказалось на месте. Наталия Замотина по оставленному номеру не перезвонила. Также журналист связался с пресс-службой администрации Центрального района. Вскоре после этого в учительский чат спустили информацию об ошибочном сообщении, 30 декабря, как и планировалось, для всех педагогов будет рабочим днём.

«Однако уже 27 декабря, в понедельник, от руководства школы в рабочий чат учителей вышло пояснение о том, что 29–30 декабря являются официальными рабочими днями, экскурсия может быть проведена только во внерабочее время. Подходящая дата в дни каникул в январе будет выбрана по согласованию с учительским составом. Принять участие в мероприятии может каждый желающий», — объяснили позицию школы в районной администрации.

Активисты профсоюза «Учитель» пытались защищать свои права в 294-й школе, после чего основателю ячейки пришлось покинуть учреждение, а её коллеге снизили нагрузку, что привело к уменьшению зарплаты. В руководстве школы тогда заявили, что за активистами накопились замечания, а в профсоюз педагоги объединились, чтобы оказывать давление на администрацию.

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Комментарии (6)

Милая +
Проявилась магическая сила журналистов Фонтанки :)
Померк доже Музей магии перед СМИ :))
Майор Пронин
Членам профсоюза - 5 копеек, не членам профсоюза - 10 копеек.

Билеты в Провал.
"12 стульев"
Dimitry Antonov
Учителям предлагают экскурсию в Музей магии, интересно. Могу подсказать инициаторам: недавно на Невском открылся ещё один: Музей пыток.
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