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«Вступили в профсоюз с целью оказания давления». Власти объяснили, за что петербургской учительнице срезали зарплату

Петербургские власти объяснили, почему урезали зарплату представителю профсоюза «Учитель»

Учительнице математики из 294-й школы Марине Петровой срезали количество нагрузки из-за непройденной переподготовки. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе администрации Центрального района 7 июля.

По трудовому договору Марине Петровой гарантируется одна ставка учителя объёмом в 18 часов. Каждые пять лет педагог должен проходить аттестацию.

«Несмотря на уведомление руководства школы № 294 о необходимости пройти профессиональную переподготовку на должность учителя математики и предоставить необходимые документы, Петрова М. В. не выполнила данное требование и не представила подтвержденного образовательного ценза (аттестата). Вместе с тем данная переподготовка является основным требованием профессионального стандарта «Педагог», — прокомментировали в пресс-службе.

По данным администрации, за прошлый год на счету Петровой накопилось более 40 официальных замечаний только по ведению электронного дневника. Также руководству школы поступило коллективное обращение родителей учащихся одного из 5-х классов с просьбой поменять Петрову на другого учителя. Директор школы Наталия Замотина «была вынуждена» сократить число часов учительнице.

«По мнению руководства школы, Петрова М. В. вместе с двумя своими коллегами, также имеющими более 40 официальных замечаний в 2020/2021 учебном году, вступила в профсоюз «Учитель» с целью оказания давления на администрацию школы № 294, администрацию Центрального района и комитет по образованию Санкт-Петербурга, чтобы избежать последующих дисциплинарных взысканий и ответственности. Вместе с тем необходимо отметить, что членство в профсоюзе «Учитель» не дает права не исполнять свои прямые трудовые обязанности в рамках действующего трудового контракта и Трудового кодекса РФ», — уточнили в пресс-службе администрации Центрального района.

Марина Петрова ранее рассказывала «Фонтанке», что даже не знакома с классом, который отказался от неё как от преподавателя, а дисциплинарные взыскания за неправильное ведение электронного дневника удалось оспорить. Снижение нагрузки приведёт к потере в зарплате Петровой на 40 %. Также 294-ю школу покинула основатель ячейки профсоюза «Учитель» Наталья Соколова. С ней расторгли бессрочный договор, администрация объяснила решение возвращением другой сотрудницы из декрета.

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Комментарии (7)

Local
Да и голосовала,наверное,совсем не за тех,кого руководство рекомендовало?
SWd
Добро пожаловать в совок!
Alkaline
Ну да, вступила для оказания давления, возможно, встречного. А что тут такого-то? Для того и нужны профсоюзы.
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