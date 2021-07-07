«Вступили в профсоюз с целью оказания давления». Власти объяснили, за что петербургской учительнице срезали зарплату

«Несмотря на уведомление руководства школы № 294 о необходимости пройти профессиональную переподготовку на должность учителя математики и предоставить необходимые документы, Петрова М. В. не выполнила данное требование и не представила подтвержденного образовательного ценза (аттестата). Вместе с тем данная переподготовка является основным требованием профессионального стандарта «Педагог», — прокомментировали в пресс-службе.

По данным администрации, за прошлый год на счету Петровой накопилось более 40 официальных замечаний только по ведению электронного дневника. Также руководству школы поступило коллективное обращение родителей учащихся одного из 5-х классов с просьбой поменять Петрову на другого учителя. Директор школы Наталия Замотина «была вынуждена» сократить число часов учительнице.

