«Вступили в профсоюз с целью оказания давления». Власти объяснили, за что петербургской учительнице срезали зарплату

Учительнице математики из 294-й школы Марине Петровой срезали количество нагрузки из-за непройденной переподготовки. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе администрации Центрального района 7 июля.
По трудовому договору Марине Петровой гарантируется одна ставка учителя объёмом в 18 часов. Каждые пять лет педагог должен проходить аттестацию.
«Несмотря на уведомление руководства школы
По данным администрации, за прошлый год на счету Петровой накопилось более 40 официальных замечаний только по ведению электронного дневника. Также руководству школы поступило коллективное обращение родителей учащихся одного из 5-х классов с просьбой поменять Петрову на другого учителя. Директор школы Наталия Замотина «была вынуждена» сократить число часов учительнице.
«По мнению руководства школы,
Марина Петрова ранее рассказывала «Фонтанке», что даже не знакома с классом, который отказался от неё как от преподавателя, а дисциплинарные взыскания за неправильное ведение электронного дневника удалось оспорить. Снижение нагрузки приведёт к потере в зарплате Петровой на