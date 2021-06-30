Из петербургской школы выдавливают учительский профсоюз. Одну активистку уволили, второй снижают зарплату

Как рассказала «Фонтанке» учительница математики Марина Петрова 30 июня, у неё отобрали классное руководство и срезали количество уроков на следующий год. Этому предшествовало дисциплинарное взыскание за неправильное оформление электронного журнала, но его удалось оспорить в конфликтной комиссии. Кроме того, родители четвероклассников отказались от Петровой как от будущего учителя математики.

После создания ячейки профсоюза в 294-й школе Центрального района Петербурга в педагогическом составе учреждения продолжаются перемены. В конце года потеряла работу учительница русского языка и литературы, теперь её коллеге срезают нагрузку.

«Родители четвертого класса, проведя собрание в апреле, по неизвестным мне причинам написали, что они не хотят видеть меня как учителя математики их детей в следующем году. Родители лично со мной не знакомы и причины такого отказа неясны. У нас в школе на данный момент только два учителя математики, второй учитель никогда не работал с пятиклассниками», — отметила педагог.

Со снижением нагрузки зарплата упадёт на 40%. По словам Петровой, она будет получать меньше, чем 9 лет назад, когда только пришла в школу.

«Я не могу сказать, что это происходит точно из-за профсоюзной деятельности. Моё мнение, что профсоюз послужил толчком к тому, что действия стали агрессивными», — уточнила она в разговоре с «Фонтанкой».

В ответе директора 294-й школы Наталии Замотиной, отправленном Марине Петровой, сообщается, что на следующий год для учительницы предусмотрена нагрузка в 20 часов в неделю. Сокращение уроков объясняется формированием только одного десятого класса и переходом учреждения на пятидневку. «Администрация школы уверена, что некоторое снижение учебной нагрузки благотворно скажется на результатах образования», — говорится в документе.