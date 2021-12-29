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Суд признал незаконным отстранение от работы жительницы Волгограда за отказ от вакцинации

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Жительница Волгограда через суд добилась восстановления в должности после отстранения из-за отказа от вакцинации. Об этом 29 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Сотрудницу швейного производства ООО «Хеппивеар Юг» отстранили без сохранения зарплаты за отказ сделать прививку в начале октября. Она обратилась к юристам. «Суд признал отстранение незаконным, взыскал с работодателя в пользу истца заработную плату за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда», – заявили информагентству.

Адвокат женщины Кристина Свистунова рассказала, что ее подзащитную уже восстановили в должности.

«Мы предприятие торговли, попадаем под постановление главного санитарного врача [об обязательной вакцинации]. Причем все сотрудники, там нет градации по категориям. Вот хотелось бы почитать, на чем судья основывалась, может быть есть в этом какая-то логика. И уже тогда будем понимать, обжаловать его или нет», – сказал изданию v1.ru представитель ООО «Хеппивеар Юг».

«Фонтанка» рассказывала, кто подлежит обязательной вакцинации от COVID-19 в Петербурге и кому грозит отстранение от работы за отказ от прививки. Подробнее читайте здесь.

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