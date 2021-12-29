Суд признал незаконным отстранение от работы жительницы Волгограда за отказ от вакцинации

Жительница Волгограда через суд добилась восстановления в должности после отстранения из-за отказа от вакцинации. Об этом 29 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.



Сотрудницу швейного производства ООО «Хеппивеар Юг» отстранили без сохранения зарплаты за отказ сделать прививку в начале октября. Она обратилась к юристам. «Суд признал отстранение незаконным, взыскал с работодателя в пользу истца заработную плату за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда», – заявили информагентству.

