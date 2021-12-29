У пяти станций «красной» ветки метро Петербурга появятся перехватывающие велопарковки

В 2022 году около пяти станций «красной» линии метрополитена Петербурга планируется установить перехватывающие велопарковки с навесами и станциями техобслуживания. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.
Инициатива о создании велопарковок у станций «Площадь Ленина», «Площадь Мужества», «Политехническая», «Академическая» и «Гражданский проспект» стала одной из победителей проекта «Твой бюджет». Автор идеи отметил, что многим жителям Калининского района до ближайших станций подземки добираться в среднем 2,5 километра. Этот путь легко преодолим на велосипеде, но часто люди отказываются от такого варианта, опасаясь, что в их отсутствие велосипед украдут. Перехватывающие парковки же позволят спокойно оставлять свой двухколесный транспорт и пересаживаться на метро.
Сейчас по проекту подготовлена проектно-сметная документация. Парковки рассчитаны на 14 велосипедов и не имеют крепления на фундамент, благодаря чему их можно разместить максимально близко к метро. Они также будут оборудованы навесами и станциями техобслуживания с необходимым оборудованием: ключами, насосом, крестовиной для поддержки велосипеда.
Реализовать идею в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будет администрация Калининского района вместе с городским комитетом по благоустройству.