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У пяти станций «красной» ветки метро Петербурга появятся перехватывающие велопарковки

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Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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В 2022 году около пяти станций «красной» линии метрополитена Петербурга планируется установить перехватывающие велопарковки с навесами и станциями техобслуживания. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Инициатива о создании велопарковок у станций «Площадь Ленина», «Площадь Мужества», «Политехническая», «Академическая» и «Гражданский проспект» стала одной из победителей проекта «Твой бюджет». Автор идеи отметил, что многим жителям Калининского района до ближайших станций подземки добираться в среднем 2,5 километра. Этот путь легко преодолим на велосипеде, но часто люди отказываются от такого варианта, опасаясь, что в их отсутствие велосипед украдут. Перехватывающие парковки же позволят спокойно оставлять свой двухколесный транспорт и пересаживаться на метро.

Сейчас по проекту подготовлена проектно-сметная документация. Парковки рассчитаны на 14 велосипедов и не имеют крепления на фундамент, благодаря чему их можно разместить максимально близко к метро. Они также будут оборудованы навесами и станциями техобслуживания с необходимым оборудованием: ключами, насосом, крестовиной для поддержки велосипеда.

Реализовать идею в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будет администрация Калининского района вместе с городским комитетом по благоустройству.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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Комментарии (4)

VKuser198029047
Самое главное не написали - как планируется решить вопрос той самой безопасности велосипеда. А так - без отсутствия крепления к фундаменту все 14 велосипедов уедут в неизвестном направлении через 30 минут после установки этого поделия.
Juli777
Ммм... Я думала новые станции метро...
виннопухх
А почему с велопарковки не украдут?
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