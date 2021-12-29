У пяти станций «красной» ветки метро Петербурга появятся перехватывающие велопарковки

В 2022 году около пяти станций «красной» линии метрополитена Петербурга планируется установить перехватывающие велопарковки с навесами и станциями техобслуживания. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Инициатива о создании велопарковок у станций «Площадь Ленина», «Площадь Мужества», «Политехническая», «Академическая» и «Гражданский проспект» стала одной из победителей проекта «Твой бюджет». Автор идеи отметил, что многим жителям Калининского района до ближайших станций подземки добираться в среднем 2,5 километра. Этот путь легко преодолим на велосипеде, но часто люди отказываются от такого варианта, опасаясь, что в их отсутствие велосипед украдут. Перехватывающие парковки же позволят спокойно оставлять свой двухколесный транспорт и пересаживаться на метро.