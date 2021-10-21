Флора, фауна, школьный актовый зал и сквер на Охте. Названы победители общегородского голосования проекта «Твой бюджет»

Больше всех участвовавшим в голосовании петербуржцам понравилась идея создания базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы. За нее отдали 5181 голос. На втором месте проект реконструкции актового зала школы № 51 и издание краеведческой тетради по изучению Петроградского района, его поддержали 4879 человек. Третье место досталось «Охта скверу» в новостройках Красногвардейского района, за который проголосовали 4705 петербуржцев. Всего в голосовании приняли участие более 20 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Смольного.

Смольный 21 октября назвал победителей общегородского голосования в рамках проекта «Твой бюджет». Деньги из городской казны выделят на три народные инициативы.

Ранее на районном уровне проекта бюджетные комиссии выбрали 11 инициатив, которые также будут реализованы за счет бюджета. Это раздельный сбор отходов в школах, «карманный парк» в Петроградском районе, первый бюджетный «тикток-хаус» и другие идеи петербуржцев.



Всего по итогам «Твоего бюджета — 2021» победили 14 проектов. Их реализация начнется в 2022 году. На это будет выделено в общей сложности 120 млн рублей.

