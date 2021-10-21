Флора, фауна, школьный актовый зал и сквер на Охте. Названы победители общегородского голосования проекта «Твой бюджет»

Смольный 21 октября назвал победителей общегородского голосования в рамках проекта «Твой бюджет». Деньги из городской казны выделят на три народные инициативы.
Больше всех участвовавшим в голосовании петербуржцам понравилась идея создания базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы. За нее отдали 5181 голос. На втором месте проект реконструкции актового зала школы № 51 и издание краеведческой тетради по изучению Петроградского района, его поддержали 4879 человек. Третье место досталось «Охта скверу» в новостройках Красногвардейского района, за который проголосовали 4705 петербуржцев. Всего в голосовании приняли участие более 20 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Смольного.
Ранее на районном уровне проекта бюджетные комиссии выбрали 11 инициатив, которые также будут реализованы за счет бюджета. Это раздельный сбор отходов в школах, «карманный парк» в Петроградском районе, первый бюджетный «тикток-хаус» и другие идеи петербуржцев.
Всего по итогам «Твоего бюджета — 2021» победили 14 проектов. Их реализация начнется в 2022 году. На это будет выделено в общей сложности 120 млн рублей.