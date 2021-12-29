Хованский встретит Новый год и Рождество в СИЗО. Следствие просит смягчить меру после праздников

Как рассказали «Фонтанке» 29 декабря в объединенной пресс-службе судов Петербурга, следствие намерено ходатайствовать о смягчении меры для блогера с 8 января. Заседание начнется в ближайшее время.



Неизвестный фанат Хованского в среду потребовал отпустить блогера и «заминировал» все здания районных судов в Петербурге.

