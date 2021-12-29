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Хованский встретит Новый год и Рождество в СИЗО. Следствие просит смягчить меру после праздников

Срок меры пресечения блогеру Юрию Хованскому в виде заключения под стражу истекает после Рождества. Следствие не будет настаивать о продлении.

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Как рассказали «Фонтанке» 29 декабря в объединенной пресс-службе судов Петербурга, следствие намерено ходатайствовать о смягчении меры для блогера с 8 января. Заседание начнется в ближайшее время.

Неизвестный фанат Хованского в среду потребовал отпустить блогера и «заминировал» все здания районных судов в Петербурге.

Хованский содержится в СИЗО с 9 июня 2021 года. Ему вменяют оправдание терроризма в шуточной песне, спетой в 2012 году. Сроки давности вышли, однако следствие настаивает, что эту же композицию блогер исполнял в 2018-м. В материалах есть показания свидетелей, которые заявляют, что слышали голос Хованского и ту самую песню, сидя в баре. Двое из них оказались связаны с правоохранительными органами. Сам блогер уверен, что в камере его заперли необоснованно. О свободе он уже попросил ЕСПЧ.

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Комментарии (1)

260559331
Ну заплатим все мы налогоплательщики через систему МВД через годик два за незаконное удержание его за решеткой. По иску ЕСПЧ. Не впервой.
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