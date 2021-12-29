Клишас: Вопрос о смертной казни больше морально-нравственный, нежели правовой

Мораторий на применение смертной казни в России был введён 16 апреля 1997 года. Это было условием для вступления в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах Конституционный суд подтвердил это решение, однако формально смертная казнь в РФ не отменена, поскольку это может сделать только российский парламент. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казнённого официально не оглашалось.