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Клишас: Вопрос о смертной казни больше морально-нравственный, нежели правовой

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Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что вопрос о возвращении смертной казни в России затрагивает больше морально-нравственные аспекты, нежели правовые.

«Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека (и неизбежные ошибки в связи с этим) или нет», — отметил сенатор в комментарии РИА Новости в среду, 29 декабря.

Напомним, ранее возможность возвращения смертной казни в России не исключил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

В мае этого года отменить мораторий на смертную казнь в отношении педофилов предложила детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова. В Госдуму соответствующий законопроект вносился неоднократно, но каждый раз отклонялся.

Мораторий на применение смертной казни в России был введён 16 апреля 1997 года. Это было условием для вступления в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах Конституционный суд подтвердил это решение, однако формально смертная казнь в РФ не отменена, поскольку это может сделать только российский парламент. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казнённого официально не оглашалось.

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Комментарии (11)

kоt-obormot
За "воровство в особо крупных размеров" - как в СССР!
dragvs
В современном мире применение УК вообще говоря должно носить исправительный характер, а не карательный. Если человека можно исправить применение общественных институтов, то кара должна быть умеренной. Смертная казнь это роспись общества под собственной слабостью. Та же педофилия является болезнью, варианты лечения есть, хоть и маловероятны.
chip1
Казнь нужно ввести за коррупцию в особо крупных и за удержание власти путем подлогов и махинаций!
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