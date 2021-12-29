Клишас: Вопрос о смертной казни больше морально-нравственный, нежели правовой

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что вопрос о возвращении смертной казни в России затрагивает больше морально-нравственные аспекты, нежели правовые.
«Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека (и неизбежные ошибки в связи с этим) или нет», — отметил сенатор в комментарии РИА Новости в среду, 29 декабря.
Напомним, ранее возможность возвращения смертной казни в России не исключил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
В мае этого года отменить мораторий на смертную казнь в отношении педофилов предложила детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова. В Госдуму соответствующий законопроект вносился неоднократно, но каждый раз отклонялся.