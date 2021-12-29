Глава Конституционного суда допустил возврат в России смертной казни

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин не исключает возможности возрождения в России высшей меры наказания — смертной казни. Об этом он пишет в книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте суда.



Введение моратория в 1996 году стало уступкой ценностям, которые не свойственны российскому национальному правосознанию, полагает Зорькин. «То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем»,— цитирует его «Коммерсантъ» 29 декабря.

