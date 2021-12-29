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Глава Конституционного суда допустил возврат в России смертной казни

Однако такое развитие событий он считает маловероятным.

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Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин не исключает возможности возрождения в России высшей меры наказания — смертной казни. Об этом он пишет в книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте суда.

Введение моратория в 1996 году стало уступкой ценностям, которые не свойственны российскому национальному правосознанию, полагает Зорькин. «То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем»,— цитирует его «Коммерсантъ» 29 декабря.

Формально смертная казнь в России не отменена, на неё действует бессрочный мораторий. Зорькин надеется, что «отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдёт для России успешно». При этом он считает возврат смертной казни маловероятным.

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Комментарии (22)

Джеко
История повторяется прямо до мелочей. Буржуев ничему история не учит.
VKuser435859
С начала, под пытками в сизо.. невиновный возьмет на себя все смертные грехи, и далее со спокойной душой на электрический стул !!
(проблема не в наказании.. а в органах дознания и избирательного право применения.. )
260602101
Под Навального введут, как в свое время под Рокотова ?
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