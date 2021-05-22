Детский омбудсмен Подмосковья предложила вернуть смертную казнь для педофилов. В Госдуме уже пытались и собираются снова

«Нужно подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов», — заявила Мишонова. Если сейчас сделать это невозможно и общество к этому не готово, нужно подумать о пожизненном сроке для таких заключенных, считает она, чтобы за это время их труд можно было бы использовать на благо общества.

Нужно отменить действующий в России мораторий на смертную казнь в отношении педофилов. Такое мнение детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова высказала в интервью РИА Новости , опубликованном 22 мая.

«Я — за то, чтобы они не выходили. Потому что почти в 100% случаев случается рецидив. Это вылечить невозможно», — заключила уполномоченный по правам ребенка.

В Госдуму неоднократно вносился законопроект об этом, но каждый раз он отклонялся, рассказал изданию «Подъем» первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Эта идея получает всё большую поддержку в обществе, но она не получает поддержки в Госдуме и в наших элитах, потому что возвращение смертной казни означает выход из Совета Европы. Значительная часть нашей элиты к этому не готова. В ближайшее время провести эту инициативу будет очень трудно», — сказал парламентарий.

Инициативу в Госдуму вносила фракция «Справедливая Россия», в которую входит Емельянов. «Думаю, сейчас в очередной раз внесём», — предположил он.