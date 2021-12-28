FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -8
73.50р83.22р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Олимпийского чемпиона Соловьева, избитого в Москве, выписали из больницы

1
Печать

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, которого избили в центре Москвы, выписали из больницы. Об этом 28 декабря рассказала РИА Новости менеджер спортсмена Елена Болотова.

«Сегодня Диму выписали. Он сам очень просил об этой выписке, врачи пошли навстречу. Делается всё возможное, чтобы он принял участие в ледовых шоу в ближайшее время, но здесь ему потребуется поддержка врачей, которые будут находиться с ним. Всё будем проговаривать в ближайшие два дня. Точно знаю, что у него там еще есть иголки. Пока что это всё еще серьезно», — сообщила она.

Подозреваемые в избиении фигуриста студенты, напомним, арестованы на месяц. По словам одного из них, Соловьеву не понравилось, что они «общались с его дамами».

На олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева напали в Москве в ночь на 21 декабря. Он заступился за свою девушку, чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Менеджер фигуриста заявляла, что у него сотрясение мозга, многочисленные ушибы и внутренние повреждения. Нападавшими оказались 18-летние первокурсники юридических факультетов столичных вузов, приехавшие из Читы.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Денеб
Из жизни глубинного народа.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний