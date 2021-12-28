Олимпийского чемпиона Соловьева, избитого в Москве, выписали из больницы

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, которого избили в центре Москвы, выписали из больницы. Об этом 28 декабря рассказала РИА Новости менеджер спортсмена Елена Болотова.



«Сегодня Диму выписали. Он сам очень просил об этой выписке, врачи пошли навстречу. Делается всё возможное, чтобы он принял участие в ледовых шоу в ближайшее время, но здесь ему потребуется поддержка врачей, которые будут находиться с ним. Всё будем проговаривать в ближайшие два дня. Точно знаю, что у него там еще есть иголки. Пока что это всё еще серьезно», — сообщила она.

