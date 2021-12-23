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Подозреваемые в избиении олимпийского чемпиона Соловьева встретят Новый год в СИЗО

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Таганский суд Москвы на месяц арестовал Владислава Яковцева и Владислава Смирнова, подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Оба отправлены в СИЗО до 21 января 2022 года. Фигуранты признали вину и просили домашний арест, но суд отказал. Как пишет «Матч ТВ», Смирнов говорил, что считает заключение под стражу «не совсем правильной мерой», ведь он является студентом МГУ и у него «большое количество зачетов, сессий».

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Ранее в МВД показали кадры допроса обоих подозреваемых. Один отказался беседовать без адвоката, а второй заявил, что Соловьеву не понравилось, они «общались с его дамами». Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

На олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева напали в Москве в ночь на 21 декабря. Он заступился за свою девушку, чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Фигурист с травмой головы находится в нейрохирургии, ему будут делать повторную томографию. Менеджер фигуриста заявляла, что у него точно есть сотрясение мозга, многочисленные ушибы и внутренние повреждения. Сообщалось, что нападавшими оказались 18-летние первокурсники юридических факультетов столичных вузов, приехавшие из Читы.

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Комментарии (3)

VKuser19674011
Сколько можно писать одно и то же! Да сделали ему давно томографию. Это же не трепанация.
мухомор
интересно, куда делся третий агрессор.
его так старательно вымарывали из всех протоколов.
Kilrathi
Как же НГ в СИЗО без Снегурочек.
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