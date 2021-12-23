Подозреваемые в избиении олимпийского чемпиона Соловьева встретят Новый год в СИЗО

Таганский суд Москвы на месяц арестовал Владислава Яковцева и Владислава Смирнова, подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



Оба отправлены в СИЗО до 21 января 2022 года. Фигуранты признали вину и просили домашний арест, но суд отказал. Как пишет «Матч ТВ», Смирнов говорил, что считает заключение под стражу «не совсем правильной мерой», ведь он является студентом МГУ и у него «большое количество зачетов, сессий».