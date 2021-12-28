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Пропавший в парке Лесотехнической академии 8-летний мальчик нашёлся

Поиски юного петербуржца, потерявшегося 28 декабря на севере города, прекращены. Он в безопасности.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, в поисках с самого начала участвовали сотрудники полиции, привлекались кинологи с собаками. Полицейские и нашли мальчика — рядом с его домом. «В настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает», — отмечается в сообщении.

Напомним, около полудня в полицию Выборгского района обратилась 65-летняя женщина, потерявшая 8-летнего внука во время прогулки в парке Лесотехнической академии. Она сама участвовала в поисках, заявку публиковал и отряд «ЛизаАлерт».

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Комментарии (1)

Денеб
Внука - чипировать.... Чтоб в следующий раз искать было легче.....
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