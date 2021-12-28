Пропавший в парке Лесотехнической академии 8-летний мальчик нашёлся

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, в поисках с самого начала участвовали сотрудники полиции, привлекались кинологи с собаками. Полицейские и нашли мальчика — рядом с его домом. «В настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает», — отмечается в сообщении.



Напомним, около полудня в полицию Выборгского района обратилась 65-летняя женщина, потерявшая 8-летнего внука во время прогулки в парке Лесотехнической академии. Она сама участвовала в поисках, заявку публиковал и отряд «ЛизаАлерт».

