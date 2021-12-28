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Попова: «Дельта»-штамм COVID-19 лидирует в России на данный момент

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«Дельта»-штамм COVID-19 является доминантным в России на данный момент. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ 28 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В очень короткое [время] штамм «дельта» стал доминирующим в мире, каковым на сегодняшний день пока и остается. В Российскую Федерацию штамм «дельта» попал с путешественниками, но не из Индии, а из курортных зон мира, где отдыхали наши граждане, и также достаточно широко распространился. Как я уже сказала, он сегодня остается доминирующим в Российской Федерации», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Ранее Анна Попова допустила ухудшение ситуации с коронавирусом после новогодних праздников из-за увеличения числа контактов между людьми. По ее словам, прогноз требует готовности со стороны системы здравоохранения России.

«Фонтанка» писала, что у заболевших «омикрон»-штаммом COVID-19 присутствуют антитела, способные нейтрализовать «дельту».

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