Попова: «Дельта»-штамм COVID-19 лидирует в России на данный момент

«Дельта»-штамм COVID-19 является доминантным в России на данный момент. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ 28 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«В очень короткое [время] штамм «дельта» стал доминирующим в мире, каковым на сегодняшний день пока и остается. В Российскую Федерацию штамм «дельта» попал с путешественниками, но не из Индии, а из курортных зон мира, где отдыхали наши граждане, и также достаточно широко распространился. Как я уже сказала, он сегодня остается доминирующим в Российской Федерации», — цитирует главу ведомства ТАСС.

