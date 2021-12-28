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Попова: После Нового года ситуация с коронавирусом может ухудшиться

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Глава Роспотребнадзора допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после новогодних праздников.

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон» безусловно возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», — заявила Анна Попова 28 декабря на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, такой прогноз требует готовности системы здравоохранения страны. Глава надзорного ведомства отметила, что Роспотребнадзор на праздники переходит на «усиленный режим работы».

Попова добавила, что сейчас заболеваемость COVID-19 в России снижается. За неделю этот показатель упал на 11,3%. Сейчас в РФ доминирует штамм «дельта».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин констатировал, что стране предстоят длительные выходные. Он поручил главам региона в ежедневном режиме следить за ситуацией с коронавирусом.

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Комментарии (14)

Ruth D. Armstead
Ничего нового... Ничего.
Laska77
ну это как Москва скажет: улучшится или ухудшится. А так, уже привыкли: перед праздниками и выборами- все ОК, а потом опять рост, типа прививаться надо,
Павелко Алексей
Как увеличивается?На работеконтакт с 50 ,в метро с сотней,а во время праздников наоборот с 10-20.И границы кто мешает закрыть?Кто запрещает уменьшить количество праздничных дней?И наклнец,кто ей вообще мешает улучшить ситуацию?С увеличением процента вакцинации улучшится ситуация,говорили нам и....
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