Попова: После Нового года ситуация с коронавирусом может ухудшиться

Глава Роспотребнадзора допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после новогодних праздников.
«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон» безусловно возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», — заявила Анна Попова 28 декабря на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По ее словам, такой прогноз требует готовности системы здравоохранения страны. Глава надзорного ведомства отметила, что Роспотребнадзор на праздники переходит на «усиленный режим работы».
Попова добавила, что сейчас заболеваемость COVID-19 в России снижается. За неделю этот показатель упал на 11,3%. Сейчас в РФ доминирует штамм «дельта».
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин констатировал, что стране предстоят длительные выходные. Он поручил главам региона в ежедневном режиме следить за ситуацией с коронавирусом.