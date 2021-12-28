Попова: После Нового года ситуация с коронавирусом может ухудшиться

Глава Роспотребнадзора допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после новогодних праздников.



«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон» безусловно возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», — заявила Анна Попова 28 декабря на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По ее словам, такой прогноз требует готовности системы здравоохранения страны. Глава надзорного ведомства отметила, что Роспотребнадзор на праздники переходит на «усиленный режим работы».

