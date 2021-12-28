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Антитела от «омикрона» могут нейтрализовать «дельту»

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Ученые нашли у заболевших «омикрон»-штаммом COVID-19 антитела, способные нейтрализовать вариант «дельта».

«"Омикрон" усиливает нейтрализующий иммунитет против варианта "дельта"», — сообщает 28 декабря специалист Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал в Twitter.

Ученые из ЮАР, где впервые и был обнаружен «омикрон», указывают, что в экспериментах приняло участие несколько десятков человек. Среди них были как вакцинированные, так и невакцинированные.

Они также делают вывод, что «омикрон» способен вытеснить «дельту».

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Комментарии (4)

hmkv
Один из героев Виктора Конецкого говаривал: "Алкоголизм хорошо лечить триппером"
Банин
Так российский Чумаков и заявлял, что Омикрон специально был выпущен.
Cashmare
чёт гамалейло попритихло последнее время, в депрессняке штоле?
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