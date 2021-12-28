Антитела от «омикрона» могут нейтрализовать «дельту»

Ученые нашли у заболевших «омикрон»-штаммом COVID-19 антитела, способные нейтрализовать вариант «дельта».



«"Омикрон" усиливает нейтрализующий иммунитет против варианта "дельта"», — сообщает 28 декабря специалист Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал в Twitter.



Ученые из ЮАР, где впервые и был обнаружен «омикрон», указывают, что в экспериментах приняло участие несколько десятков человек. Среди них были как вакцинированные, так и невакцинированные.



Они также делают вывод, что «омикрон» способен вытеснить «дельту».

