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Чернышенко: Россия обязательно должна претендовать на Олимпиаду-2036

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Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия должна обязательно претендовать на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году. Такое мнение он высказал 28 декабря в ходе брифинга в координационном центре правительства РФ.

«Я считаю, что нужно обязательно подаваться на летние Игры 2036 года. Надо выбрать [город], у нас есть несколько городов мирового уровня, которые готовы принять Игры, — Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Он также отметил, что у России есть потенциал для успешного проведения Игр. «Считаю, что готовиться уже нужно. Попрошу Министерство спорта совместно с Олимпийским комитетом России организовать эту работу. Будем ждать решения Международного олимпийского комитета о старте заявочной кампании», — сообщил вице-премьер.

Отметим, что Россия дважды принимала Олимпийские игры — летом 1980 года они прошли в Москве, а зимой 2014-го — в Сочи.

Ранее о том, что у Петербурга есть потенциал для проведения Олимпиады, заявили в Смольном.

Позднее стало известно, сколько петербургским спортсменам заплатят за медали Олимпиады в Пекине

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Комментарии (17)

266226525
Только не в 36-м, ради Небес!!!
SERGEY111
Теперь все ясно - ВВ проведет Олимпиаду , Россия займет опять сначала первое место в общем медальном зачете и ВВ на покой .
yureg
И не надо приватизировать Олимпиаду-80! Кроме Москвы она проводилась в Ленинграде, Киеве, Минске и Таллине, то есть была Всесоюзной
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