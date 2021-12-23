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Стало известно, сколько петербургским спортсменам заплатят за медали Олимпиады в Пекине

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Смольный установил размер премий за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соответствующее постановление опубликовано 23 декабря на сайте правительства Петербурга.

Обладатели золотых медалей получат по 5 млн рублей, серебряных – 2,5 млн, бронзовых – 1,5 млн. Также премии полагаются атлетам, занявшим с четвертого по шестое место. Четвертые места получат по 600 тысяч, пятые места – 400 тысяч, шестые места – 300 тысяч.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Организовать выплату премий Смольный обещает до 25 апреля 2022 года. Контроль за выполнением постановления возложен на вице-губернатора Бориса Пиотровского.

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Комментарии (1)

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Сколько же общий призовой фонд составляет? Даже не представить. Интересно, что на детские сады, чтобы туда ребенка без очередей и ожидания устроить, денег нет, зато на понты с Олимпиадой деньги есть.
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