Стало известно, сколько петербургским спортсменам заплатят за медали Олимпиады в Пекине

Смольный установил размер премий за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соответствующее постановление опубликовано 23 декабря на сайте правительства Петербурга.



Обладатели золотых медалей получат по 5 млн рублей, серебряных – 2,5 млн, бронзовых – 1,5 млн. Также премии полагаются атлетам, занявшим с четвертого по шестое место. Четвертые места получат по 600 тысяч, пятые места – 400 тысяч, шестые места – 300 тысяч.



Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Организовать выплату премий Смольный обещает до 25 апреля 2022 года. Контроль за выполнением постановления возложен на вице-губернатора Бориса Пиотровского.

