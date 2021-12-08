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Пиотровский: У Петербурга есть потенциал для проведения Олимпиады

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Вице-губернатор Санкт-Петербурге Борис Пиотровский 8 декабря в разговоре с «Фонтанкой» оценил возможность проведения в ближайшее время в городе Олимпиады.

«Если такой запрос будет, мы его будем прорабатывать. Понятно, что такое крупнейшее мероприятие, как Олимпиада, требует актуализации всей спортивной инфраструктуры и строительства большого количества объектов, поэтому тут, конечно, нужно быть аккуратным с заявлениями. Но потенциал у Петербурга для проведения Олимпиады есть», — подчеркнул Пиотровский.

Одно из главных препятствий для проведения летней Олимпиады в Петербурге — отсутствие большого легкоатлетического стадиона, который бы соответствовал международным стандартам. По словам вице-губернатора, пока о строительстве подобного объекта речь не идет.

«В Петербурге, в принципе, не так много легкоатлетических стадионов: манеж на Крестовском острове, манеж Алексеева, исторический манеж на Итальянской улице. Конечно же, хотелось бы иметь спортивный объект для проведения международных соревнований. Мы все время об этом думаем. Подвижек тут пока немного. Острой необходимости пока нет. Места для тренировок и каких-то локальных соревнований имеются. В ближайшее время строительство большого легкоатлетического стадиона не запланировано. Мы ведем переговоры, чтобы в обозримый промежуток времени такие объекты все-таки были построены», — добавил Пиотровский.

В начале августа глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Игры-2036 могли бы принять Казань или Петербург.

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Комментарии (11)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Думаю, идея с ОИ в СПб правильная,

главное , пока обсуждается, чтоб за спиной тихой сапой не застроили жильём все ещё оставшиеся спортобъекты города/

стадион у нас комплексный был и неплохой - им. С.М. Кирова, но он уже футбольный, и это факт//
А вот, если продать футбольный стадион футбольному клубу, то на вырученный 1 млрд. евро, можно будет, в целом, построить новый легкоатлетический стадион для города
kolpankolpan
Манеж на Крестовском все объявляли да объявляли вне закона, и старались снести ,даже хозяев выносили с милицией. Исторический Манеж мелок и дышит на ладан ,полы скрипят,доски сгнили, а стены требуют краски какой нибудь.Все стадиончики футбольные застроили,Валька со своим ЛСР все обустроила .Даже дома к трассам вплотную прилепили с тротуарчиками в три метра от стенки дома как на Кушелевке.Есть правда поляна бывший Северный рынок.Ветер свищет ждет домиков от Беглова, тот голодный до земельки.Пытается все огрести под сиротские надобности.И Не дай бог нам эту Олимпиаду.И так пустыня,так вообще ничего нельзя будет.
Ostrovok
Господи, за какие грехи?!? Ещё и Олимпиадой наказуешь....
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