Пиотровский: У Петербурга есть потенциал для проведения Олимпиады

«Если такой запрос будет, мы его будем прорабатывать. Понятно, что такое крупнейшее мероприятие, как Олимпиада, требует актуализации всей спортивной инфраструктуры и строительства большого количества объектов, поэтому тут, конечно, нужно быть аккуратным с заявлениями. Но потенциал у Петербурга для проведения Олимпиады есть», — подчеркнул Пиотровский.

Вице-губернатор Санкт-Петербурге Борис Пиотровский 8 декабря в разговоре с «Фонтанкой» оценил возможность проведения в ближайшее время в городе Олимпиады.

Одно из главных препятствий для проведения летней Олимпиады в Петербурге — отсутствие большого легкоатлетического стадиона, который бы соответствовал международным стандартам. По словам вице-губернатора, пока о строительстве подобного объекта речь не идет.



«В Петербурге, в принципе, не так много легкоатлетических стадионов: манеж на Крестовском острове, манеж Алексеева, исторический манеж на Итальянской улице. Конечно же, хотелось бы иметь спортивный объект для проведения международных соревнований. Мы все время об этом думаем. Подвижек тут пока немного. Острой необходимости пока нет. Места для тренировок и каких-то локальных соревнований имеются. В ближайшее время строительство большого легкоатлетического стадиона не запланировано. Мы ведем переговоры, чтобы в обозримый промежуток времени такие объекты все-таки были построены», — добавил Пиотровский.



В начале августа глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Игры-2036 могли бы принять Казань или Петербург.

