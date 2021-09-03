Путин не исключает, что Россия примет Олимпийские игры

Владимир Путин заявил, что Россия может принять летние Олимпийские игры. Об этом глава государства рассказал 3 сентября на Восточном экономическом форуме.



«Надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, не будет примесей политического характера, в таком случае не исключаем проведения Олимпиады в России», — заявил президент РФ.



Он уточнил, что Игры могли бы принять и на Дальнем Востоке. Накануне мэр Владивостока Константин Шестаков уже говорил о планах побороться за проведение Олимпиады-2036 в городе.

