Путин не исключает, что Россия примет Олимпийские игры

Владимир Путин заявил, что Россия может принять летние Олимпийские игры. Об этом глава государства рассказал 3 сентября на Восточном экономическом форуме.
«Надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, не будет примесей политического характера, в таком случае не исключаем проведения Олимпиады в России», — заявил президент РФ.
Он уточнил, что Игры могли бы принять и на Дальнем Востоке. Накануне мэр Владивостока Константин Шестаков уже говорил о планах побороться за проведение Олимпиады-2036 в городе.
Отметим, в начале августа глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Игры-2036 могли бы принять Казань или Петербург.