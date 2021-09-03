FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
72.85р86.30р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
25
Печать

Путин не исключает, что Россия примет Олимпийские игры

Владимир Путин заявил, что Россия может принять летние Олимпийские игры. Об этом глава государства рассказал 3 сентября на Восточном экономическом форуме.

«Надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, не будет примесей политического характера, в таком случае не исключаем проведения Олимпиады в России», — заявил президент РФ.

Он уточнил, что Игры могли бы принять и на Дальнем Востоке. Накануне мэр Владивостока Константин Шестаков уже говорил о планах побороться за проведение Олимпиады-2036 в городе.

Отметим, в начале августа глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Игры-2036 могли бы принять Казань или Петербург.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (25)

266224824
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарс.тва необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
alexpv
У Ротенбергов и прочих золотые слитки кончаются? нужно готовить почву для новых миллиардных заказов.
Хотя мне тут десятку как пенсионеру прислали, буду голосовать за Единую Россию)))
NAFTALIN 2000-2036
зимнюю олимпиаду 2014 провели в субтропическом климате, летнюю сам бог велел увести в тундру. расходы, конечно, будут опять безумные, но, нужно немного потерпеть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний