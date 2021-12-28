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Мужчина на «Шевроле Ниве» разбился об опору ЛЭП на трассе М-10 под Петербургом

За минувшие сутки, 27 декабря, в Петербурге произошло почти 600 дорожных аварий, хотя обычно в будние дни их случается меньше 500. В Ленобласти ДТП было в разы меньше, но последствия у них были серьезнее. Два случая закончились трагично.

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Как сообщает 28 декабря Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в понедельник на петербургских дорогах зафиксировали 595 ДТП (последний раз такой всплеск ДТП был три недели назад — 6 декабря, когда за сутки произошла 641 авария). Пострадавшие были в пяти из них: травмы получили трое взрослых и двое детей. В Ленинградской области за сутки произошло 130 ДТП, в том числе семь — с пострадавшими. В них получили травмы 8 человек и двое погибли, все — взрослые.

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Как стало известно «Фонтанке», в 7:10 на 657-м километре автодороги М-10 «Россия» 43-летний житель Тосно, двигаясь на личном Chevrolet Niva в направлении от Тосно к Петербургу, не справился с управлением, врезался в опору ЛЭП и съехал в кювет. В результате мужчина скончался на месте.

Еще одна смертельная авария произошла в Ломоносовском районе. В 10:20 на 8-м километре автодороги Петергоф — Кейкино 34-летняя жительница Гостилиц, двигаясь на автомобиле Volkswagen Touareg, принадлежащем коммерческой фирме, от КАД в сторону Петровского, по неустановленной причине выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшим там Hyundai Solaris под управлением 44-летнего петербуржца. В результате ДТП пассажирка «Хёндэ», 45-летняя петербурженка, погибла на месте. Ранее сообщалось также о двоих пострадавших.

Фото: Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (3)

П33/11-2
то есть для "пейсателя" фонтанки, что опора ЛЭП, что освещения - одна малина...
Ну чтож, ради захода/просмотра и не такое можно ляпнуть, я понимаю...
кто-то страшный
В ГИБДД СММ-щик, похоже, идиот. Хронику ДТП в новогоднее нарядить - это надо совсем колпаком протечь. Круче только трупам в морге шапочки надеть.
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