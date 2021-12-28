Мужчина на «Шевроле Ниве» разбился об опору ЛЭП на трассе М-10 под Петербургом

Как сообщает 28 декабря Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в понедельник на петербургских дорогах зафиксировали 595 ДТП (последний раз такой всплеск ДТП был три недели назад — 6 декабря, когда за сутки произошла 641 авария). Пострадавшие были в пяти из них: травмы получили трое взрослых и двое детей. В Ленинградской области за сутки произошло 130 ДТП, в том числе семь — с пострадавшими. В них получили травмы 8 человек и двое погибли, все — взрослые.



Как стало известно «Фонтанке», в 7:10 на 657-м километре автодороги М-10 «Россия» 43-летний житель Тосно, двигаясь на личном Chevrolet Niva в направлении от Тосно к Петербургу, не справился с управлением, врезался в опору ЛЭП и съехал в кювет. В результате мужчина скончался на месте.