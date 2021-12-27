В лобовом ДТП на Гостилицком шоссе погибла женщина

Серьезная авария произошла утром 27 декабря в Петродворцовом районе Петербурга. По предварительным данным, есть погибший и пострадавшие.
О столкновении двух легковых автомобилей на Гостилицком шоссе в Петергофе сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Вера. Судя по кадрам с места ДТП, машины столкнулись лоб в лоб, после чего их вынесло с проезжей части, а одну еще и развернуло.
Поделиться
Как стало известно «Фонтанке», в результате ДТП погибла 45-летняя женщина. Двоих мужчин госпитализировали в состоянии средней тяжести.