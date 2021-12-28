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Полиция вернула к жизни техника, искавшего покой на кладбище в Ломоносове

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Место в окрестностях Иликовского кладбища в Петродворцовом районе Петербурга присмотрел мечтающий расслабиться житель Ленобласти. Его ночные грёзы потянули на уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, припаркованная у кладбища на Иликовской дороге «Лада Гранта» привлекла внимание патрульно-постовой службы накануне после четырёх часов ночи. В салоне корпоративной машины отдыхал 33-летний техник локальных сетей из Приозерска. Лежащий рядом пакет с веществом подсказывал, что встреч он не планировал.

Приходить в себя мужчине пришлось в камере. Он не стал отрицать, что пребывал в изменённом состоянии сознания. Расслабляющее - четыре брикета - купил в Сети.

В отделе техник получил административный протокол за употребление наркотиков (6.9 КоАП) и уголовное дело о покушении на сбыт (228.1 УК). Полицейские не поверили, что 400 граммов растительного наркотика он приобрёл исключительно для себя.

16 декабря полицейские застали на кладбище в Курортном районе города двух закладчиков. Сопротивляясь задержанию, они ранили сотрудника и сбежали, оставив четверть килограмма наркотика. Подозреваемых задержали по плану «Перехват».

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