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"Омикрон" в Петербурге

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ГУ МВД: Ранившие полицейского в Петербурге оставили на кладбище четверть килограмма наркотика

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Стали известны подробности происшествия, в ходе которого полицейский получил ранение в Курортном районе Петербурга. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 16 декабря, после бегства неизвестных мужчины и женщины на Горском кладбище нашлись 250 граммов синтетического наркотика.

Пара была застигнута на погосте в 13:40. Сотрудники полиции сочли их причастными к незаконному обороту запрещенных веществ с использованием тайников-закладок. При задержании они оказали активное сопротивление, распылив слезоточивый газ и ранив одного из сотрудников в руку. После «Сид и Нэнси» скрылись на автомобиле «КИА Оптима». Для их поимки был введен план «Перехват».

Раненый сотрудник полиции, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, после оказанной медицинской помощи продолжил службу.

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Комментарии (4)

Ref
Сотрудникам в Курортном районе не выдают табельное?
265982215
согласен с предыдущим оратором , если ранение , то госпиталь и больничный , если травма то все может быть .
КарабасСПб
Его надо гнать из органов за непригодность! Позор! Выдайте ему макарова с 1 патроном и помогите сделать харакири.
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