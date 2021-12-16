ГУ МВД: Ранившие полицейского в Петербурге оставили на кладбище четверть килограмма наркотика

Стали известны подробности происшествия, в ходе которого полицейский получил ранение в Курортном районе Петербурга. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 16 декабря, после бегства неизвестных мужчины и женщины на Горском кладбище нашлись 250 граммов синтетического наркотика.



Пара была застигнута на погосте в 13:40. Сотрудники полиции сочли их причастными к незаконному обороту запрещенных веществ с использованием тайников-закладок. При задержании они оказали активное сопротивление, распылив слезоточивый газ и ранив одного из сотрудников в руку. После «Сид и Нэнси» скрылись на автомобиле «КИА Оптима». Для их поимки был введен план «Перехват».

