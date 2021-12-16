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В Петербурге задержали подозреваемых в наркоторговле, напавших на полицейских на кладбище

Полиция задержала 28-летнюю женщину и 39-летнего мужчину, которые днем 16 декабря атаковали сотрудников правопорядка на Горском кладбище в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

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Как писала «Фонтанка» ранее, полицейские заподозрили двух человек в том, что на кладбище они раскладывали закладки с наркотиками. Когда их попытались задержать, мужчина и женщина применили слезоточивый газ и нож, ранили одного из сотрудников и скрылись на автомобиле «Киа Оптима». В городе был объявлен план «Перехват». На кладбище полицейские обнаружили пакет с 250 граммами синтетического наркотика.

Задержать подозреваемых удалось к вечеру в деревне Хиттолово Всеволожского района Ленобласти. Их доставили в полицию. В следствие направлены материалы по факту сопротивления сотрудникам полиции для возбуждения уголовного дела.

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