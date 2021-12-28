Почти в норме. Морозы в Петербурге успокаиваются, но пока еще холодно

Если утром 28 декабря петербуржцев ждут уже привычные минус 15, то, по данным Северо-Западного УГМС, днем должно потеплеть до минус 6–7 градусов. Погода будет облачная с прояснениями. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, предупреждают синоптики.



«Яндекс» прогнозирует во вторник до минус 4–7 градусов. При этом климатическая норма составляет минус 2–3. С утра возможен небольшой снег.

