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Почти в норме. Морозы в Петербурге успокаиваются, но пока еще холодно

Антициклон, который принес в город на Неве 20-градусные морозы, постепенно уходит. Скоро может потеплеть до нуля.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Если утром 28 декабря петербуржцев ждут уже привычные минус 15, то, по данным Северо-Западного УГМС, днем должно потеплеть до минус 6–7 градусов. Погода будет облачная с прояснениями. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, предупреждают синоптики.

«Яндекс» прогнозирует во вторник до минус 4–7 градусов. При этом климатическая норма составляет минус 2–3. С утра возможен небольшой снег.

Завтра потепление продолжится, а к 31 декабря, как сообщает центр «Фобос», на Северо-Западе «под аккомпанемент снегопадов столбики термометров дотянутся до 0… -5».

«Фонтанка» писала, что в минувшее воскресенье горожанам, рискнувшим выйти на улицу, пришлось всеми силами спасаться от морозов. Посмотрите, как Петербург пережил холодные выходные.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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