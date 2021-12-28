Топ-10 самых дорогих квартир Петербурга. Размер не имеет значения

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Самая дорогая квартира в Петербурге выставлена на продажу за 822,9 млн рублей в новом очень элитном жилом комплексе на Гребном канале. Она предлагается с предчистовой отделкой. Проводку, пол, стены, потолок и все остальные элементы уюта покупателю надо будет делать самому.



Объявление о продаже квартиры на Гребном канале Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Объявление о продаже квартиры на Гребном канале Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Объявление о продаже квартиры на Гребном канале Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Объявление о продаже квартиры на Гребном канале Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Объявление о продаже квартиры на Гребном канале Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Объявление о продаже квартиры на Гребном канале Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Объявление о продаже квартиры на Гребном канале Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Объявление о продаже квартиры на Гребном канале Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Поделиться Поделиться







Этот объект потеснил прошлогоднего лидера рейтинга самых дорогих квартир — «императорский люкс» на Большой Пушкарской с позолотой, тремя санузлами и белым роялем. Он все еще и продается, и с прошлого года цена не изменилась — 750 млн рублей. А вот два других участника прошлогодних топ-3 на Кутузовской набережной (680 млн) и Кирочной (550 млн) с продажи сняты и, видимо, дарят тепло и уют новым обитателям.



Квартира на Большой Пушкарской Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Большой Пушкарской Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Большой Пушкарской Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Большой Пушкарской Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Большой Пушкарской Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Большой Пушкарской Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Большой Пушкарской Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Большой Пушкарской Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Большой Пушкарской Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Большой Пушкарской Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Большой Пушкарской Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Большой Пушкарской Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Большой Пушкарской Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Большой Пушкарской Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Поделиться Поделиться







В этом же году третье место делят два безупречных образца роскоши в чистом и неприкрытом виде из Петроградского района. Оба по 500 млн рублей. Один — на Мытнинской набережной с видом на стрелку Васильевского острова.

Квартира на Мытнинской набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Мытнинской набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Мытнинской набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Мытнинской набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Мытнинской набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Мытнинской набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Мытнинской набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Мытнинской набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Мытнинской набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Мытнинской набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Мытнинской набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Поделиться Поделиться







Другой (целый особняк) — на Каменном острове.



Особняк на Каменном острове Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Особняк на Каменном острове Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Особняк на Каменном острове Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Особняк на Каменном острове Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Особняк на Каменном острове Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Особняк на Каменном острове Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Особняк на Каменном острове Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Особняк на Каменном острове Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Поделиться Поделиться







Петроградский район с островами в целом прочно занимает позицию главной локации самых дорогих квартир в Петербурге. Пятое место с отметкой 493 миллиона занимают великолепные двухэтажные апартаменты на Каменноостровском проспекте. Неискушенный человек, глядя на потолок, мог бы спутать все это с Сикстинской капеллой. Но выдают детали.



Апартаменты на Каменноостровском проспекте Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Апартаменты на Каменноостровском проспекте Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Апартаменты на Каменноостровском проспекте Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Апартаменты на Каменноостровском проспекте Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Апартаменты на Каменноостровском проспекте Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Апартаменты на Каменноостровском проспекте Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Апартаменты на Каменноостровском проспекте Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Апартаменты на Каменноостровском проспекте Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Апартаменты на Каменноостровском проспекте Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Апартаменты на Каменноостровском проспекте Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Апартаменты на Каменноостровском проспекте Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Апартаменты на Каменноостровском проспекте Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Поделиться Поделиться







Шестое и седьмое места — до 450 миллионов — у квартир на Ждановской улице и проспекте Динамо в недавно построенных жилых комплексах. Фотографии интерьеров не дают ошибиться: такое доступно только самым состоятельным господам, хотя золота и роскошной лазури там чуть меньше, чем у лидеров рейтинга, но оно и понятно — все же 300 миллионов разницы как-то должны объясняться.



Квартира на Ждановской улице Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Ждановской улице Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Ждановской улице Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Ждановской улице Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Ждановской улице Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на проспекте Динамо Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на проспекте Динамо Квартира на проспекте Динамо Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на проспекте Динамо Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на проспекте Динамо Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на проспекте Динамо Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на проспекте Динамо Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Поделиться Поделиться







Лишь восьмое место с 400 миллионами замечено в «Золотом треугольнике». Зато сразу «бинго» — не что-нибудь, а Дворцовая набережная, дом архитектора Кваренги. Внутри — все именно так, как должно быть, по мнению современных владельцев, в доме князей Гагариных.



Квартира на Дворцовой набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Дворцовой набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Дворцовой набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Дворцовой набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Дворцовой набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Дворцовой набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Дворцовой набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Дворцовой набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Дворцовой набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Дворцовой набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Дворцовой набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Дворцовой набережной Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Поделиться Поделиться







Также 400 миллионов стоит пентхаус на Тверской улице в доме 2008 года постройки. Внутри — пусто, никакой позолоты и вензелей. Обставить и украсить его новому хозяину придется самостоятельно на свой вкус.



Квартира на Тверской улице Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Тверской улице Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Тверской улице Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Тверской улице Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Квартира на Тверской улице Фото: фрагмент скриншота / spb.cian.ru Поделиться Поделиться







Десятое место — не столько по цене, сколько по размаху — достается Итальянской улице. Всего за 360 миллионов (что меньше, чем у нескольких других квартир на Захарьевской, а также на Кемской и Тверской улицах) предлагается целый дом: пять этажей + мансарда и подземный паркинг. Объект позиционируется как «Клубные апартаменты», ориентированные на коммерческое использование. Правда, данных об интерьерах этого образца немного. Но магия места поможет дорисовать в воображении, как выглядят внутри пять этажей имперского величия.



Дом на Итальянской улице Фото: фрагмент скриншота / avito.ru Дом на Итальянской улице Фото: фрагмент скриншота / avito.ru Дом на Итальянской улице Фото: фрагмент скриншота / avito.ru Дом на Итальянской улице Фото: фрагмент скриншота / avito.ru Дом на Итальянской улице Фото: фрагмент скриншота / avito.ru Дом на Итальянской улице Фото: фрагмент скриншота / avito.ru Дом на Итальянской улице Фото: фрагмент скриншота / avito.ru Дом на Итальянской улице Фото: фрагмент скриншота / avito.ru Дом на Итальянской улице Фото: фрагмент скриншота / avito.ru Дом на Итальянской улице Фото: фрагмент скриншота / avito.ru Поделиться Поделиться







Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

