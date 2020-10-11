За несколько сотен миллионов в Петербурге можно жить по-императорски: умываться над позолоченной раковиной, завтракать за антикварным столиком, греться у старинного камина. Посмотрите, чем ещё привлекают богачей архитекторы и дизайнеры - от собственной смотровой площадки до зимнего сада с прудом.

Россияне в коронавирус продолжают активно вкладываться в недвижимость. Так, в третьем квартале 2020 года общий объем инвестиционных сделок вырос на 18% к прошлому году с учетом, что иностранцы во время пандемии вкладываться в российские квадратные метры не спешат. Из всех сегментов на рынке по спросу лидирует по прежнему жилье. «Фонтанка» изучила предложения популярных сайтов поиска недвижимости и подобрала самые элитные варианты, находящиеся в поисках нового хозяина. Большинство из этих объектов по традиции расположились в Петроградском и Центральном районах, а также на островах.



Выше всего в Петербурге оценивают роскошь и исторические интерьеры. Самая дорогая квартира в городе сейчас продается примерно 750 млн рублей (на другом сайте цену в конце сентября снизили на 60 млн). Это семикомнатная двухуровневая квартира площадью 539 м², которая находится на первом этаже дома на Большой Пушкарской улице, 1/ 8. Всюду вензеля и позолота, из-за многочисленных узоров рябит в глазах. В цвета благородного металла здесь окрасили даже раковину. Комнаты обставлены «антикварной мебелью из Европы». Гостю может случайно показаться, что он заночевал в Версальском дворце, но предметы «нескромной роскоши», по выражению авторов объявления, разбавляет редкий плазменный телевизор, тоже в позолоченной раме, чтобы не выделяться. Такое чувство, что дизайнеры старались любыми способами заполнить пустое пространство этой огромной квартиры. Так и дошли руки до керамической печи и белого рояля.



Фото: скриншот страницы сайта объявлений Фото: скриншот страницы сайта объявлений Фото: скриншот страницы сайта объявлений

Второе место по дороговизне по праву отходит квартирам в клубном доме «Особняк Кушелева-Безбородко» на Кутузовской набережной. Его прославил в своем расследовании оппозиционер Алексей Навальный, он предположил, что здание строилось фондом, который, по версии главы ФБК, действовал в интересах на тот момент премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.



Контраст с предыдущим вариантом все-таки чувствуется. Интерьеры здесь не царские, но вполне дворянские. Семикомнатная квартира площадью почти 500 м2 в «особняке» обойдется около 680 млн рублей (при кадастровой стоимости в 50 млн). Цену набивает близость к Эрмитажу, Русскому музею, Михайловскому театру, Летнему саду и другим достопримечательностям центра города. Внутри - восстановленные камины, лепнина и фрески. В интерьеры «органично вписаны» передовые технологии. Правда, на фото их особо не видно.



Фото: скриншот страницы сайта объявлений

Самый бюджетный вариант среди семикомнатных - двухуровневая квартира площадью 450 м² на Кирочной, 64. Современный интерьер, по всей видимости, ценится богатыми петербуржцами или работающими в люксовом сегменте агентами меньше - за него просят примерно 550 млн рублей.



Фото: скриншот страницы сайта объявлений Фото: скриншот страницы сайта объявлений

Пятикомнатная квартира площадью 383 м2 в том же «Особняке Кушелева-Безбородко» обойдется порядка 530 млн рублей. Ее главным сокровищем в объявлении называют голландские печи и деревянный камин - «редчайший образец европейской барочной деревянной резьбы». «Выдержанный в классическом духе интерьер резиденции полностью приспособлен для жизни целой семьи», - гласит надпись на сайте. Имеется в виду, что приватная часть квартиры разделена на взрослую и детскую, в каждой по нескольку спален и туалетов. При желании с детьми можно пересекаться по минимуму.



Фото: скриншот страницы сайта объявлений Фото: скриншот страницы сайта объявлений

Около 500 млн рублей будет стоить пентхаус на Мытнинской набережной, 3 площадью 608 м2, действительно жилые из них - 341 м2. За эти деньги владельцу обещают зимний сад «с тропическими растениями и небольшим прудом», собственную смотровую площадку, а также бассейн и сауну и турецкий хамам - в квартире или на этаже из объявления непонятно. Пруда на фото либо не видно, либо в действительности его роль выполняет джакузи. Комнаты оформлены в разных стилях. Например, хозяину или хозяйке предлагают работать в кабинете, оформленном в стиле восточных сказок с кальяном и расшитыми подушками, в спальне и коридоре - возникают уже какие-то африканские мотивы. Вид с террасы на оживленный Биржевой мост.



Фото: скриншот страницы сайта объявлений Фото: скриншот страницы сайта объявлений

Примерно в 450 млн рублей оценивают четырехкомнатную квартиру с отделкой площадью 536,5 м² на Ждановской улице. В ней, как во многих элитных квартирах, есть лифт, а еще две террасы, две лоджии, балкон. Авторы объявления сделали ставку на инфраструктуру жилого комплекса, которая включает частный детский сад, центр детского творчества, несколько игровых площадок, фитнес-клуб с бассейном, галерею бутиков, видовые рестораны. Еще одна наживка для покупателя - вид на Финский залив, при желании здесь можно заиметь собственный причал.



Фото: скриншот страницы сайта объявлений Фото: скриншот страницы сайта объявлений

На миллион дешевле продаётся трехэтажный частный дом на набережной Крестовки. Его общая площадь составляет 1615 м2. Внутри располагаются три спальни, две детские, кабинет, библиотека и кинозал, снаружи - зимний сад, лужайка, в подвале - можно разместить СПА-зону. Фото убранства не предоставлены. Вполне возможно, что обустраивать все удобство хозяину придется отдельно.



Фото: скриншот страницы сайта объявлений

Многокомнатную квартиру в 1-ой березовой аллее можно приобрести почти за 420 млн рублей. Площадь жилья составляет 283,5 м2. Интерьеры выполнены «в духе французского неоклассицизма». Обязательный набор для элитной недвижимости из нескольких спален, бассейна, сауны, фитнес-центра (видимо, в составе комплекса) также имеется. Клиента заманивают парками Каменного острова, исторической застройкой XIX века и «близостью государственных резиденций», что считается еще одним атрибутом богатства. Еще один не отделимый от русской ментальности символ роскоши подвешен под потолком.



Фото: скриншот страницы сайта объявлений

Примерно за 390 млн рублей в Петербурге можно урвать аж девятикомнатную квартиру, правда, без отделки. Площадь пентхауса на Парадной улице в центре города составляет 434 м². Это единственная квартира на последнем, одиннадцатом этаже. В объявлении сказано, что в ней можно обустроить до 8 спален с отдельными ванными в каждой. Если верить авторам объявления, квартиру можно использовать как наблюдательный пункт, ведь из окон видны Смольный собор, деловой центр «Невская Ратуша», церковь 300-летия дома Романовых, Измайловский собор, купола Исаакиевского, Казанского соборов, Спас-на-Крови, а также Лахта Центр, телебашня, силуэт «Зенит-арены» и ЗСД.



Фото: скриншот страницы сайта объявлений

Ниже границы в 300 млн рублей начинаются пятикомнатные квартиры на Крестовском острове с мраморными ванными, панорамным остеклением и обилием света. Купить такую можно около 290 млн рублей. Еще на 10 млн дороже обойдётся четырехкомнатная квартира на Большой Конюшенной площадью 200 м2.



Фото: скриншот страницы сайта объявлений Фото: скриншот страницы сайта объявлений

Чем ниже цена, тем шире становится выбор, но тем более типовые варианты выдает агрегатор. На этом этапе «Фонтанка» замолкает и предлагает своим читателям высказать своё мнение о самых элитных квартирах города.

