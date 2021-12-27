FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -8
73.23р82.94р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

В мире сделали больше 9 млрд прививок от коронавируса

13
Печать

По всему миру сделали уже более 9 миллиардов прививок от коронавируса. Более половины — в Китае (2,77 млрд), Индии (1,4 млрд) и США (0,5 млрд), сообщает 27 декабря ТАСС.

Подсчеты агентства основаны на официальных заявлениях властей и статистике СМИ. Отмечается, что пока невозможно подсчитать, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, поскольку многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и сделанных прививок. При этом во многих государствах активно идет ревакцинация.

По данным оперштаба, в России полностью вакцинированы от коронавируса более 73 миллионов человек. Как ранее писала «Фонтанка», к Новому году в Петербурге собираются достичь отметки в 3 миллиона полностью привитых.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

266987391
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме.нт приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Grend
Вот и вопрос об эффективности прививок
Hutu
Тогда почему же всё так хреново? И с каждым днём всё хуже?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний