В мире сделали больше 9 млрд прививок от коронавируса

По всему миру сделали уже более 9 миллиардов прививок от коронавируса. Более половины — в Китае (2,77 млрд), Индии (1,4 млрд) и США (0,5 млрд), сообщает 27 декабря ТАСС.



Подсчеты агентства основаны на официальных заявлениях властей и статистике СМИ. Отмечается, что пока невозможно подсчитать, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, поскольку многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и сделанных прививок. При этом во многих государствах активно идет ревакцинация.