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«Коренной петербуржец». Назначен председатель Комитета по культуре

Федор Болтин назначен председателем комитета по культуре.

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Федор Болтин, временно исполнявший обязанности главы Комитета по культуре, утвержден в этой должности. Об этом вечером 27 декабря сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

«Федор — коренной петербуржец, в администрации города он работает уже почти 15 лет, из которых 7 занимается вопросами культуры. Работаем», — написал он.

Исполняющим обязанности главы Комитета по культуре Федор Болтин был назначен 15 ноября. Предшествующий председатель — Константин Сухенко — перешел на работу представителем губернатора Петербурга в Законодательном собрании.

Федор Болтин работает в комитете с 2014 года, до этого работал в Комитете по внешним связям и в администрации губернатора Санкт‑Петербурга. Выпускник Санкт‑Петербургского государственного университета, факультета международных отношений.

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Комментарии (5)

260559331
Целый один коренной петербуржец в Администрации. Все понаехи остальные. Помню была умора когда Кичеджи пытался понять названия храма Спаса на крови. Инспектируя Конюшенное ведомство. Снарядил целую экспедицию из подчиненных и а наши деньги к храму дабы узнать что сие такое. Баку рядом не стояло. Долготерпеливый наш город. Какая культура. Власть и деньги. Последние оплоты более менее приличных людей лет 10 назад видел тока в КГА И В КГИОПЕ. НО В КГИОПЕ - перекос был на другую сторону. Пусть руины , но родные и никому не отдадим.
263306601
У нас в РФ так всё,
инженер - Председатель..., Международные отношения - значит культуру может возглавить и т.д. и т.п
AP-SPb
И как это бакинская диаспора такое допустила???
По уму ВСЕ руководящие городские должности должны замещаться исключительно коренными жителями. Особенно должность губернатора.
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