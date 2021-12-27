«Коренной петербуржец». Назначен председатель Комитета по культуре

Федор Болтин, временно исполнявший обязанности главы Комитета по культуре, утвержден в этой должности. Об этом вечером 27 декабря сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.



«Федор — коренной петербуржец, в администрации города он работает уже почти 15 лет, из которых 7 занимается вопросами культуры. Работаем», — написал он.



Исполняющим обязанности главы Комитета по культуре Федор Болтин был назначен 15 ноября. Предшествующий председатель — Константин Сухенко — перешел на работу представителем губернатора Петербурга в Законодательном собрании.

