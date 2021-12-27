Чем ближе к вечеру, тем «краснее» центр. Пробки в Петербурге доросли до 9 баллов

По данным «Яндекса», до 9 баллов уровень пробок на петербургских дорогах добрался в 16:39. Дороги в понедельник были необычайно загружены с утра. Уже в обед пробки доросли до 7 баллов, а спустя полтора часа — и до восьми.



Одна из крупнейших пробок дня собралась на внутреннем кольце КАД от Октябрьской набережной до Московского шоссе. Ее длина составляет 9,2 километра. Еще больше затор на севере — 10,4 километра от Выборгского шоссе до проспекта Культуры. На Волхонском шоссе скопился затор в 5,4 километра от Стрельны до КАД. Все еще стоит ЗСД от Благодатной улицы до КАД, пробка растянулась на 4,7 километра. Ранее автомобилисты сообщали о перекрытии магистрали.