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Чем ближе к вечеру, тем «краснее» центр. Пробки в Петербурге доросли до 9 баллов

Дороги Петербурга к вечеру забились на 9 баллов — на 2 балла выше обычного. К разгару часа пик аналитики ожидают все десять.

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По данным «Яндекса», до 9 баллов уровень пробок на петербургских дорогах добрался в 16:39. Дороги в понедельник были необычайно загружены с утра. Уже в обед пробки доросли до 7 баллов, а спустя полтора часа — и до восьми.

Одна из крупнейших пробок дня собралась на внутреннем кольце КАД от Октябрьской набережной до Московского шоссе. Ее длина составляет 9,2 километра. Еще больше затор на севере — 10,4 километра от Выборгского шоссе до проспекта Культуры. На Волхонском шоссе скопился затор в 5,4 километра от Стрельны до КАД. Все еще стоит ЗСД от Благодатной улицы до КАД, пробка растянулась на 4,7 километра. Ранее автомобилисты сообщали о перекрытии магистрали.

Самое большое скопление пробок традиционно в центре: к вечеру он покраснел до бордового.

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Комментарии (2)

260569221
Аналитики ожидают 10 баллов, а пускай эти аналитики лучше делом займутся, дороги например от снега расчистят.
Alex000
Мне на карте больше россыпь значков "дтп" нравится.
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