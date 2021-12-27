Смольный прошелся по елочным базарам. Закрыты 20 нелегальных точек, хозяев ждут штрафы

Как рассказали 27 декабря в пресс-службе Смольного, за минувшую неделю сотрудники комитета по контролю за имуществом закрыли 20 нелегальных точек продажи елок в Невском, Приморском, Кировском, Московском, Фрунзенском, Калининском, Красносельском, Адмиралтейском и Центральном районах. «Торговые конструкции демонтированы, деревья подлежат утилизации», — добавили там.

Праздничное настроение не спасло владельцев незаконных елочных базаров от проверок. Под Новый год они лишатся не только имущества, но и денег.

Нарушителей накажут. Штраф для физлиц составляет до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч. Проверки будут проводить до 31 декабря.



«Новогодние ёлки — сезонный товар. Город поддерживает честный бизнес, тех, кто заранее оформляет договоры аренды. Но многие недобросовестные предприниматели в погоне за выгодой предпочитают «забыть» о правилах и санитарных нормах. Зачастую они не только продают елки без оформления документов, но и вырубают их без разрешения, наносят ущерб нашим лесам. Это недопустимо», — заявил губернатор Александр Беглов.



Накануне о борьбе с нелегальными елочными базарами рассказали в пресс-службе Центрального района. Там прервали продажу у метро «Чернышевская».



«Фонтанка» писала, что с 20 декабря в Петербурге открылись елочные базары по 82 адресам. Ознакомиться с их расположением можно здесь.

