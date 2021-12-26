Смольный нашел елочный базар там, где его не должно быть. Протокол составлен, деревья увезли

Ближе к Новому году в Петербурге традиционно стартовала продажа елок, но кое-где они «выросли» незаконно.
Так, сотрудники комитета по контролю за имуществом закрыли нелегальную точку у метро «Чернышевская», где горожанам предлагали приобрести праздничное дерево. Елки изъяты, сообщили 26 декабря в администрации Центрального района.
Всего за неделю в центре Петербурга провели два рейда против незаконной торговли. Составлено четыре административных протокола. Еще 47 объектов проверили на соблюдение антиковидных мер, протоколы получили три организации. Нарушителей накажут в соответствии с законом.
«Фонтанка» писала, что с 20 декабря в городе на Неве открылись елочные базары по 82 адресам. Ознакомиться с их расположением можно здесь.