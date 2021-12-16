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Где искать лучший символ Нового года. Смольный раскрыл адреса ёлочных базаров

Охоту за самой красивой елью можно начинать в Петербурге с 20 декабря. Список адресов лучше не забывать — отыскать новогоднее дерево в некоторых районах не удастся при всём старании.

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Как сообщили в Смольном 16 декабря, через четыре дня ёлочные базары откроются по 82 адресам. По сравнению с прошлым годом список расширили, лидер по количеству мест тот же — Московский район. Там откроют 15 точек.

На три адреса меньше в Красногвардейском районе. В Приморском — девять. В Петроградском, Кронштадтском и Пушкинском наткнуться на базар случайно будет удачей, там торговать ёлками официально будут только в одном месте.

В Курортном, Петродворцовом и в Центральном можно не искать — базаров в этих районах не откроют.

Подыскать удобный ёлочный базар можно здесь.

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