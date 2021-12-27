Россиянина приговорили к 11 годам колонии в Белоруссии за озвучку оппозиционных роликов и ведение Telegram-канала

Суд в Минске приговорил 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии. Именно такой срок запрашивало гособвинение. Об этом 27 декабря сообщает Sputnik Беларусь.



Его обвиняли в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности республики. Следствие считает, что Дудников был администратором признанного экстремистским Telegram-канала «Отряды гражданской самообороны Беларуси, ОГСБ» и озвучил более 50 оппозиционных роликов.



«Фонтанка» писала, что молодой человек переехал в Минск из России к своей девушке, после того как выучился на повара. В Белоруссии он работал в ресторане фастфуда. Задержали Дудникова в мае. Подробнее читайте здесь.

