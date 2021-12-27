FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -11
73.19р82.93р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Россиянина приговорили к 11 годам колонии в Белоруссии за озвучку оппозиционных роликов и ведение Telegram-канала

3
Печать

Суд в Минске приговорил 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии. Именно такой срок запрашивало гособвинение. Об этом 27 декабря сообщает Sputnik Беларусь.

Его обвиняли в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности республики. Следствие считает, что Дудников был администратором признанного экстремистским Telegram-канала «Отряды гражданской самообороны Беларуси, ОГСБ» и озвучил более 50 оппозиционных роликов.

«Фонтанка» писала, что молодой человек переехал в Минск из России к своей девушке, после того как выучился на повара. В Белоруссии он работал в ресторане фастфуда. Задержали Дудникова в мае. Подробнее читайте здесь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены преследованием россиян в Белоруссии.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

AndrewBarsik
То, что мы ошибочно называем "государством", не способно защитить граждан России. Нигде.
Masya
Жуть (((
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний