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«Я называю это грустным, но точным словом «изгнание». Журналист Андрей Захаров* покинул Россию из-за слежки

Журналист Андрей Захаров*, который в октябре был включён в реестр Минюста для СМИ «выполняющих функции иностранного агента» под номером 77, покинул территорию России.

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Об этом он сообщил в начале своего нового сюжета на «Русской службе BBC», который опубликован 27 декабря.

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«Иноагентство — это большое количество достаточно обременительных процедур. Нужно ставить дисклеймер на всех своих постах, сдавать финансовую отчётность в Минюст, создавать юрлицо. Планировалось, что я поговорю об этих трудностях с другими иноагентами в Москве, в студии. Но потом я заметил за собой довольно беспрецедентную слежку в Москве и вынужден был уехать в Лондон, где сейчас и нахожусь. Пока не понятно, с чем была связана слежка. С тем, что меня признали иноагентом, или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами. Не важно. Теперь придётся говорить с иноагентами отсюда, из Лондона», — говорит журналист в начале видеоролика, который в том числе опубликован в понедельник на YouTube.

«Я называю это грустным, но точным словом «изгнание», — добавил он в Twitter.

Фото: скриншот YouTube / русская служба BBC
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Журналист-расследователь Андрей Захаров*, лауреат премии «Золотое перо», много лет работал на «Фонтанке». Несколько лет назад он переехал в Москву, где работал в РБК, «Русской службе Би-би-си», а также в издании «Проект»** (15 июля 2021 года признано в России «нежелательной организацией», тем, кто будет с ней работать, грозят штрафы до 100 тысяч рублей и уголовная ответственность в случае повторения административных правонарушений. — Прим. ред.).

В конце июля главред «Проекта»** Роман Баданин* (включён в реестр СМИ-иноагентов. — Прим. ред.) покинул РФ.

25 декабря о переезде из РФ сообщила псковская журналистка Людмила Савицкая***, которая была включена в реестр иноагентов одной из первых в декабре 2020 года.

* — включен в реестр СМИ «выполняющих функции иностранного агента» 8 октября 2021 года.

** — признан в России нежелательной организацией.

*** — включена в реестр СМИ «выполняющих функции иностранного агента» 28 декабря 2020 года.

Фото: скриншот YouTube / русская служба BBC

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Комментарии (4)

260650801
столетия проходят в рашке ничо не меняется!
PUtinka
Не слишком приветлива Родина-мама
К погрязшему в рифмах сынку.
Но ты до сих пор не отъехал в Европу,
А знаешь, дружок, почему?
Там старая песня про русскую ж...у
Сто лет не нужна никому. (c)
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