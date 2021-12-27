СКР возбудил уголовное дело после того, как 90-летняя пенсионерка из Ленобласти просидела в лифте 8,5 часа

По версии следствия, из-за ненадлежащего оказания услуг по эксплуатации и обслуживанию со стороны управляющей компании подъемник экстренно затормозил и оказался между этажами. Находившаяся внутри пенсионерка многократно обращалась к диспетчеру, но не получила помощи. В итоге она провела в замкнутом пространстве почти девять часов, что нанесло вред ее здоровью.



«В результате ненадлежащего оказания услуг сотрудниками УК ООО «Север» были нарушены законные права и интересы потерпевшей на безопасность жизни и здоровья. В настоящее время за совершение преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержана диспетчер УК ООО «Север», — гласит сообщение пресс-службы.

