СКР возбудил уголовное дело после того, как 90-летняя пенсионерка из Ленобласти просидела в лифте 8,5 часа

По версии следствия, из-за ненадлежащего оказания услуг по эксплуатации и обслуживанию со стороны управляющей компании подъемник экстренно затормозил и оказался между этажами. Находившаяся внутри пенсионерка многократно обращалась к диспетчеру, но не получила помощи. В итоге она провела в замкнутом пространстве почти девять часов, что нанесло вред ее здоровью.
«В результате ненадлежащего оказания услуг сотрудниками УК ООО «Север» были нарушены законные права и интересы потерпевшей на безопасность жизни и здоровья. В настоящее время за совершение преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержана диспетчер УК ООО «Север», — гласит сообщение пресс-службы.
По уголовному делу продолжают вести следственные действия. Была изъята необходимая документация.
«Фонтанка» сообщала, что пенсионерка пыталась связаться с управляющей компанией каждые полчаса в течение более восьми часов. Время в замкнутом пространстве она коротала, занимаясь гимнастикой и скандинавской ходьбой, а также напевая песни и вспоминая стихи. Директор УК заявил, что днем была зафиксирована лишь одна попытка связаться с диспетчером из кабины. С его слов, пожилую женщину вызволили сразу, как поступила заявка о застрявшем, — после восьми часов вечера.