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СКР возбудил уголовное дело после того, как 90-летняя пенсионерка из Ленобласти просидела в лифте 8,5 часа

За более чем восьмичасовым нахождением 90-летней жительницы Всеволожского района Ленобласти в лифте новостройки последовало возбуждение уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе СКР.

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По версии следствия, из-за ненадлежащего оказания услуг по эксплуатации и обслуживанию со стороны управляющей компании подъемник экстренно затормозил и оказался между этажами. Находившаяся внутри пенсионерка многократно обращалась к диспетчеру, но не получила помощи. В итоге она провела в замкнутом пространстве почти девять часов, что нанесло вред ее здоровью.

«В результате ненадлежащего оказания услуг сотрудниками УК ООО «Север» были нарушены законные права и интересы потерпевшей на безопасность жизни и здоровья. В настоящее время за совершение преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержана диспетчер УК ООО «Север», — гласит сообщение пресс-службы.

По уголовному делу продолжают вести следственные действия. Была изъята необходимая документация.

«Фонтанка» сообщала, что пенсионерка пыталась связаться с управляющей компанией каждые полчаса в течение более восьми часов. Время в замкнутом пространстве она коротала, занимаясь гимнастикой и скандинавской ходьбой, а также напевая песни и вспоминая стихи. Директор УК заявил, что днем была зафиксирована лишь одна попытка связаться с диспетчером из кабины. С его слов, пожилую женщину вызволили сразу, как поступила заявка о застрявшем, — после восьми часов вечера.

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Комментарии (13)

Милая +
СК прав, возбудив уголовное дело. С учётом возраста пострадавшей, заключённой на 8 часов в лифте без воды, еды, места для отдыха, хотя бы откидного сиденья, прочих услуг, ситуацию можно рассматривать как покушение на жизнь и здоровье, а не только как оказание некачественной услуги.
265014641
уголовного дела тут нет. пенсионерка жива и здорова. Совсем обалдели.
266984481
Приезжайте к нам в д.Старую, это классное место. Не район, а сказка. Когда прорветесь через пробки в Янино, вы увидите удивительные места. Все засыпано снегом, который до весны никто не тронет. Один из двух лифтов в вашей парадной будет ломаться раз в неделю. Если ваша квартира находится подальше от бренной земли, вы проведете незабываемые 10-15 минут в ожидании лифта. Летом для полноты ощущений, вам на период с 9 до 21 будут отключать всю воду, ибо водопроводная труба снабжающая район тонка, а домов много.
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