«Ждите, вы какая-то нетерпеливая». Пенсионерка из Ленобласти рассказала, как 8,5 часов просидела в лифте

Стихи, песни и скандинавская ходьба в замкнутом пространстве – так коротала время в лифте жительница Всеволожского района Ленобласти. По словам женщины, «поездка» длилась как перелёт Петербург – Владивосток.

Видео, на котором 90-летняя Ануза Сидорова делится впечатлениями от многочасового пребывания в замкнутом пространстве, 26 декабря публикует 47news. По словам женщины, в лифт новостройки в деревне Старая накануне она вошла в без пяти минут два и вышла из него в половине одиннадцатого вечера.



Когда двери закрылись, кабина дёрнулась и остановилась. Каждые полчаса пенсионерка пыталась связаться с управляющей компанией и, как говорит, получала один и тот же ответ: «Ждите, ждите, вы какая-то нетерпеливая».

«Ноги подсекаются. Жара, задыхаться стала. Я же в одежде была – вся мокрая. Так бы и ночевала там. И стучала в двери, и кричала – никто не откликается. Слышу, люди идут, двери открываются, но никто не подходит. Ни стульев нет, ни скамейки, восемь с лишним часов на ногах простояла. Не думала уже, что вылезу оттуда. Терплю, терплю, терплю, а сил-то уже нет. Давление поднимается, горю огнём. Гимнастикой занималась, ходила взад-вперёд, стучала палками для скандинавской ходьбы. Стихи и песни вспоминала, мурлыкала под нос», – рассказывает женщина.

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Директор УК «Север» Александр Ивчук заявил, что днём была зафиксирована одна попытка связаться с диспетчером из кабины – около половины третьего дня. При этом слышно из лифта ничего не было. С его слов, пенсионерку вызволили сразу, как поступила заявка о застрявшем: это произошло после восьми часов вечера.

